I QUOTIDIANI ITALIANI SFONDANO (AL RIBASSO) LA SOGLIA PSICOLOGICA DEI DUE MILIONI DI COPIE TOTALI VENDUTE IN EDICOLA. PER DARVI UN'IDEA, NEL REGNO UNITO ''SUN'' E ''DAILY MAIL'' VENDONO TRE MILIONI DI COPIE IN DUE - A NOVEMBRE 2019 IL MERCATO PERDE IL 7,5% RISPETTO AL 2018. CRESCONO ''LIBERO'' E ''LA VERITà'', STABILE ''AVVENIRE''. PERDITE CONTENUTE PER IL ''CORRIERE'', Più MARCATE PER ''REPUBBLICA'', ''STAMPA'' E ''FATTO''