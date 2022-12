20 dic 2022 12:36

I QUOTIDIANI SONO UNA SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE – ANCHE A NOVEMBRE ARRIVANO DATI HORROR DALLE VENDITE DEI GIORNALI: IN TOTALE, È STATO PERSO UN ALTRO 9,5% DI COPIE. “REPUBBLICA” ORMAI VIAGGIA POCO SOPRA LE 80MILA COPIE (IL “CORRIERE” SCENDE SOTTO LE 150MILA). E ANCHE IL DIGITALE ARRANCA – “BLITZQUOTIDIANO”: “IL DATO PREOCCUPANTE È CHE LE COPIE GUADAGNATE SOTTO FORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI REGISTRATI SONO AUMENTATI IN OTTOBRE, ANNO SU ANNO DI APPENA 40 MILA COPIE. IL GAP PURTROPPO È UNA COSTANTE…”