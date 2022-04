LA MORTE È TROPPO BANALE PER FRECCERO - MICHELE SERRA CONTRO I DELIRI DA COMPLOTTO SULLA GUERRA: "I CADAVERI DI BUCHA SONO UNA FICTION? CREDO CHE FRECCERO PARLI PER DEFORMAZIONE PROFESSIONALE. LUI E LA FICTION SONO LA STESSA COSA. LAVORA IN TELEVISIONE DA UNA VITA INTERA, PRATICAMENTE È UN PIPPO BAUDO IN VERSIONE RIVE GAUCHE. NON È IN CONDIZIONE DI CREDERE NELLA CARNE, NEL SANGUE, NEI MORTI PER STRADA. SONO COSE TROPPO SEMPLICI. LA MORTE, BANALISSIMA, AZZERA LA DENSITÀ INTELLETTUALE"