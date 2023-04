26 apr 2023 11:20

RAI, CHE MALE CHE MI FAI! – IL DIRETTORE DELLE RADIO RAI ROBERTO SERGIO (AD IN PECTORE) ATTACCA PUBBLICAMENTE RAI RADIO1, DIRETTA DAL PIDDINO ANDREA VIANELLO, PER AVER DATO NOTIZIA DELLE FOTO DI GIORGIA MELONI, LA RUSSA, PIANTEDOSI E VALDITARA A TESTA IN GIU' AFFISSE A NAPOLI, SENZA ALCUN COMMENTO - SERGIO BASTONA VIANELLO: “LA DIREZIONE DI RADIO 1 AMPLIFICA LA VIOLENZA PUBBLICANDO LE IMMAGINI”