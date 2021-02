LA RAI DEI CONFLITTI DI INTERESSI! – AVVERTITE “BRUCIO” PRESTA CHE I CONSIGLIERI RAI BORIONI E LAGANA' HANNO CHIESTO A SALINI LA LISTA DEGLI ARTISTI CHE SARANNO A SANREMO CON I RELATIVI AGENTI, PER VERIFICARE SE E' RISPETTATA LA POLICY DEL 30% (MASSIMO CONSENTITO PER UN SOLO AGENTE) – POI QUALCUNO VADA A VERIFICARE ANCHE GLI OSPITI DI FAZIO, TUTTI TARGATI CASCHETTO, E LE TRASMISSIONI MONOCOLORE COME "LUI E' PEGGIO DI ME", IL FLOP SU RAI3 DI GIALLINI&PANARIELLO PRODOTTO DA SALZANO AFFOLLATO DI ARTISTI DELLA “FRIENDS AND PARTNERS'...

(Adnkronos) - Prima del Festival di Sanremo l'ad Rai Fabrizio Salini consegni l'elenco di tutti gli artisti, in gara e non, che prenderanno parte alla kermesse così come la lista dei relativi agenti. Questo al fine di esaminare l'effettivo rispetto della policy sul conflitto di interessi di agenti e produttori. In sintesi è questo il contenuto della missiva inviata dai consiglieri Rai Rita Borioni e Riccardo Laganà all'amministratore delegato della Rai Salini.

"Il 14 settembre 2020 sono entrate in vigore le Linee Guida finalizzate ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti - sottolineano all'Adnkronos - Con l'approssimarsi della manifestazione canora Festival di Sanremo 2021, abbiamo chiesto, attraverso una lettera all'Ad e tutto il Cda, di ricevere con urgenza informazioni sul rispetto della policy e sulle modalità di monitoraggio e attuazione della stessa".

"In particolare - osservano Borioni e Laganà richiamando quanto scritto nella policy - posto che 'gli Agenti non possono rappresentare più del 30% degli Artisti ricompresi in una produzione televisiva', crediamo che prima dell'inizio del Festival sia necessario avere l'elenco completo ed aggiornato di tutti gli artisti (in gara e non) rappresentati da ciascun agente per verificare ex ante eventuali criticità o violazioni che di fatto non possono sussistere perché la deroga al regolamento è concessa su proposta del direttore di rete all'Amministratore Delegato il quale poi dovrà effettuare un passaggio necessario in Cda con vincolo dei 5/7 per l'approvazione della deroga stessa".

