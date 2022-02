LA RAI METTE IN DITINO ANCHE A SAN MARINO – ALDO GRASSO: “ALLA DIREZIONE DI RTV SAN MARINO C'È SEMPRE UN UOMO RAI (ORA LUDOVICO DI MEO) PER UNA CONVENZIONE CHE RISALE AL 1990, QUANDO L'ALLORA PRESIDENTE FRANCESCO COSSIGA SANCI' LA NASCITA DI UNA SOCIETÀ PARTECIPATA AL 50% DALL'ERAS (ENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SAMMARINESE) E AL 50% DALLA RAI. DA ALLORA, VIALE MAZZINI FORNISCE DIRETTORE E NUMEROSI PROGRAMMI. DA DOVE NASCE QUESTA SCELTA? LA DECISIONE DISCENDE DALLA PAURA CHE…”

Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

La vittoria di Achille Lauro a Una voce per San Marino , affermazione che gli permetterà di rappresentare «la Repubblica più antica del mondo» all'Eurovision Song Contest Torino 2022, ci ha ricordato che esiste anche RTV San Marino, visibile sul canale del digitale terrestre al numero 831.

Per buttarci un occhio, mi sono sorbito in prima serata Generazione Z , un colloquio con tre ragazzi collegati via streaming e poi Khorakhanè (è anche il titolo di quella canzone di Fabrizio De André dedicata a una tribù rom di provenienza serbo-montenegrina), un talk serio dove si parlava di disagio giovanile. C'era anche uno spot che preannunciava un programma con il duo Dario Vergassola e David Riondino: portano in tv il loro Corso di recupero per comici televisivi .

Ma l'aspetto più interessante di RTV San Marino è che alla direzione c'è sempre un uomo Rai (ora c'è Ludovico Di Meo), per una convenzione che risale al 1990, quando l'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, fece visita al Titano per sancire la nascita di una società partecipata al 50% dall'Eras (Ente per la radiodiffusione sammarinese) e al 50% dalla Rai. Da allora, Viale Mazzini fornisce direttore e numerosi programmi. Da dove nasce questa scelta?

La decisione da parte della Rai di prendere la guida di RTV San Marino discende dalla paura che qualche importante emittente straniera potesse installarsi «in casa», in una posizione comoda per fare concorrenza. Era l'epoca delle battaglie con TeleCapodistria, con la stessa tv svizzera di lingua italiana, con TeleMontecarlo.

Qualcuno voleva installare persino a Malta un trasmettitore per raggiungere l'Italia. Meglio prendere sotto tutela i trasmettitori del Titano. All'Eurovision Song Contest i sammarinesi non possono votare per Achille Lauro ma possono per Mahmood e Blanco. Gli spettatori italiani possono votare per Achille Lauro (sempre che arrivi in finale).

