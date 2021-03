Dagonews

franco di mare

Come mai la Rai ha impiegato così tanto tempo per sospendere il contratto di Andrea Scanzi dopo le infuocate polemiche sulla sua vaccinazione "anticipata"? Perché Raitre, dove il "caregiver di se stesso" pascola in zona "Cartabianca", è presidiata dal direttore para-grillino Franco Di Mare.

Ma allora perché si è scomodato persino il misterioso e impalpabile "Comitato etico"? Perché qualcuno nel Pd, molto vicino a Enrico Letta, ha fatto presente a Di Mare che il comportamento di Scanzi, cordialmente detestato al Nazareno, è stato "inqualificabile".

BIANCA BERLINGUER ANDREA SCANZI

E' il remake, a parti politiche inverse, di quel che accadde con Mauro Corona dopo l'insulto ("Stai zitta, gallina!") rivolto a Bianca Berlinguer.

Lo scrittore-montanaro fu sospeso dopo che una furibonda esponente apicale del Movimento Cinquestelle prese per le recchie Di Mare e lo sgrullo' da capo a piedi chiedendo la testa di Corona.

E Bianca Berlinguer? Subisce e patisce. Ma da perfetta zarina quale è stata, si agita e smania, rivelando la mai sopita ambizione di spadroneggiare in casa sua (come ai tempi del Tg3).

MAURO CORONA BIANCA BERLINGUER

Per non fare la figura di palta di quella che tace e incassa, ha fatto credere ai telespettatori che ci fosse il suo zampino dietro lo stop a Scanzi ("Ho deciso di sospendere la sua partecipazione a 'Cartabianca'").

A proposito di Rai: che idee ha Enrico Letta per la tv pubblica? Non ha ancora preso il mano il dossier ma è molto convinto della necessità di valorizzare gli "interni" (come Andreatta e Del Brocco). per i ruoli di vertice.

andrea scanzi a cartabianca in diretta da merano franco di mare 1 BIANCA BERLINGUER ANDREA SCANZI bianca berlinguer andrea scanzi il servizio di striscia su franco di mare 4