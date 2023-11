25 nov 2023 15:15

LA RAI PREPARA UN BEL PACCO DI NATALE PER PINO INSEGNO E NUNZIA DE GIROLAMO – IL “MERCANTE IN FIERA” E “AVANTI POPOLO” ANDRANNO IN ONDA FINO ALLE FESTIVITÀ, MA NON SARANNO CONFERMATE NEI PALINSESTI DI GENNAIO, QUANDO INVECE TORNERÀ GILETTI – L’EX CONDUTTORE DI “NON È L’ARENA” SARÀ PRESENTE A “RISCHIATUTTO 70” (CON CARLO CONTI), IL 3 GENNAIO, E DURANTE LA PUNTATA ANNUNCERÀ IL SUO NUOVO PROGRAMMA IN RAI…