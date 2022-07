IN RAI C’È UN NUOVO CASO SANGIULIANO – IGNAZIO LA RUSSA DOMENICA SCORSA HA CITATO “GENNI” TRA LE PERSONALITÀ “PRONTE A SOTTOSCRIVERE IL PROGRAMMA” DI FRATELLI D'ITALIA, E FORSE ANCHE A DIVENTARE MINISTRO. L’USIGRAI HA SUBITO PRESO PENNA E CALAMAIO PER DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA E DELL’INDIPENDENZA DEL SERVIZIO PUBBLICO. CHISSÀ COSA DIRANNO DOPO LA PARTECIPAZIONE DI SANGIULIANO, DOMENICA PROSSIMA, ALLA FESTA DELLA LEGA DI CERVIA… - VIDEO

Si profila un nuovo caso Sangiuliano, il direttore del Tg2 già criticato da sinistra e Usigrai per la partecipazione lo scorso fine aprile alla convention di Fratelli d'Italia. È ancora il sindacato Rai ad attaccare, prendendo spunto dall'intervento dell'onorevole di FdI Ignazio La Russa, allo speciale di mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata, andato in onda domenica scorsa.

Ma le polemiche sono destinate ad aumentare, visto che Sangiuliano è previsto come moderatore dell'intervento di Matteo Salvini domenica prossima 31 luglio alla Festa della Lega di Cervia/Milano Marittima.

"Autonomia e indipendenza dei Tg della Rai, alla vigilia delle elezioni, per i vertici dell'azienda non sono più un problema", sottolinea l'Usigrai in una nota, spiegando che "l'onorevole Ignazio La Russa, in diretta su Raitre, nel programma di Lucia Annunziata, nell'elencare chi ha preso parte all'ultima convention di Fratelli d'Italia a Milano, ha indicato il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, che lui chiama 'Genni', citandolo tra le personalità 'compatibili con il governo e con l'Italia che vogliamo' in una lista che a domanda della giornalista ha definito di 'persone pronte a sottoscrivere il nostro programma'".

"Dopo le parole di La Russa ci saremmo aspettati una risposta da parte dell'azienda", prosegue la nota. "E per la verità nemmeno il direttore Sangiuliano, che pure avrebbe ragione di prendere le distanze da chi lo associa tra gli ideologi di un partito, ha fatto nulla per smentire l'onorevole La Russa", conclude l'Usigrai.

Nella vicenda interviene anche il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi. "È gravissimo che il direttore del Tg2 abbia dato la disponibilità a sottoscrivere e a preparare il programma elettorale di Fratelli d'Italia, o forse lo abbia addirittura sottoscritto o lo stia preparando, così come è inaccettabile che si sia detto pronto ad avere eventuali ruoli politici in campagna elettorale e dopo le elezioni. Come può dirigere un telegiornale del servizio pubblico, a maggior ragione in campagna elettorale, chi assume simili posizioni nei confronti di un partito?", si chiede in un'intervista a "VigilanzaTv".

"Per la partecipazione alla convention Fdi di Milano, sulla quale ho presentato - prosegue Anzaldi - a suo tempo un'interrogazione, Sangiuliano è già stato sanzionato dalla Rai con un procedimento disciplinare, perché invece di moderare un dibattito come aveva detto all'azienda si è presentato sul palco a tenere un comizio politico. Ora dalle parole di La Russa scopriamo che dietro quella partecipazione c'è un vero e proprio progetto politico: come può dirigere un tg Rai, a maggior ragione in campagna elettorale, chi ha dato la disponibilità a sottoscrivere il programma politico di un partito?".

In solidarietà di Sangiuliano interviene il commissario di Vigilanza Rai, deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, ma come detto, le polemiche sul ruolo del direttore del Tg2 in questa rovente campagna elettorale non sono destinate a placarsi. Nel programma della Festa della Lega di Cervia/Milano Marittima è infatti previsto che Sangiuliano moderi il dibattito di domenica sera 31 luglio con il segretario Matteo Salvini.

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Diversi lettori ci hanno segnalato come domenica 24 luglio 2022, nella puntata dello speciale di Mezz'ora in più condotto su Rai3 a Lucia Annunziata, il Senatore Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia abbia letto (cfr. video pubblicato qui sotto) un elenco di illustri partecipanti alla convention del partito di Giorgia Meloni tenutasi al MiCo Center di Milano dal 29 aprile al 1 maggio scorsi. Illustri partecipanti che il Senatore La Russa ha definito testualmente "gente disposta a sottoscrivere con noi (FdI, ndr), a preparare con noi, un programma di Governo". Dopodiché La Russa ha letto qualche nome: "A parte Crosetto, c'era Ricolfi, Nordio, Tremonti, Beatrice Venezi, Pontecorvo, Genny Sangiuliano (ovvero Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2), Terzi di Sant'Agata... tutte persone che sono in grado di essere compatibili con il Governo e con l'Italia che vogliamo".

A quel punto l'ospite in studio Alessandro Giuli e la conduttrice Lucia Annunziata hanno incalzato il Senatore La Russa domandandogli se quella che aveva appena letto fosse "la lista dei ministri" del "gabinetto Meloni". Al che l'esponente di Fratelli d'Italia ha replicato: "Non è una lista di ministri, perché non mi permetterei io, ma... di persone che sono pronte a sottoscrivere il nostro programma e, perché no?, qualcuno sarà anche pronto ad assumersi le responsabilità se sarà chiamato".

Ovviamente, fra i nomi della lista letta da La Russa, spicca quello del Direttore del Tg2 Sangiuliano, che proprio per la sua partecipazione alla suddetta convention di Fratelli d'Italia a Milano ricevette un richiamo dalla Rai, dopo aver innescato un putiferio istituzionale. Sangiuliano aveva infatti chiesto all'Ad Carlo Fuortes - come aveva sottolineato quest'ultimo in Commissione di Vigilanza Rai - il permesso di moderare un dibattito e non di pronunciare un discorso sul palco (per giunta subito prima di un comizio della leader Giorgia Meloni).

Ora, dalle parole di un esponente di spicco di FdI, vale a dire il Senatore La Russa, apprendiamo che i partecipanti al convegno - fra i quali per l'appunto il Direttore del Tg2 - sono persone pronte a sottoscrivere e finanche a preparare il programma di Governo del partito di Giorgia Meloni. Se non addirittura papabili ministri di un eventuale Governo Meloni.

Visto e considerato che Sangiuliano è anche Direttore di Tg2 Post, che sarà uno dei pochissimi programmi estivi di approfondimento della Rai a occuparsi della campagna per le prossime elezioni in programma il 25 settembre 2022, VigilanzaTv ha domandato un parere su tutto ciò a Michele Anzaldi, Deputato di Italia Viva e Segretario della Commissione di Vigilanza Rai nonché colui che per primo eccepì sulla partecipazione di Sangiuliano alla convention di Fratelli d'Italia, presentando un'interrogazione parlamentare, culminata nel richiamo di cui sopra. Da segnalare che, alla protesta del Deputato di Italia Viva, si erano uniti anche la Capogruppo del Pd in Vigilanza, ovvero la Senatrice Valeria Fedeli, e altri esponenti dem.

Onorevole Anzaldi, ci sono giunte varie segnalazioni sulla singolare dichiarazione di Ignazio La Russa domenica scorsa da Lucia Annunziata alla trasmissione Mezz’ora in più, durante la quale l’alto dirigente di Fratelli d’Italia ha inquadrato la partecipazione del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, alla convention politico-elettorale di Fdi dello scorso 29 aprile a Milano come un appuntamento in cui un gruppo di intellettuali, compreso Sangiuliano, si sarebbero detti “pronti a sottoscrivere il nostro programma e in alcuni caso anche ad assumersi delle responsabilità se sarà chiamato”. Che ne pensa?

“È gravissimo che il direttore del Tg2 abbia dato la disponibilità a sottoscrivere e a preparare il programma elettorale di Fratelli d’Italia, o forse lo abbia addirittura sottoscritto o lo stia preparando, così come è inaccettabile che si sia detto pronto ad avere eventuali ruoli politici in campagna elettorale e dopo le elezioni. Come può dirigere un telegiornale del servizio pubblico, a maggior ragione in campagna elettorale, chi assume simili posizioni nei confronti di un partito?”.

La Russa fa emergere un nuovo scenario, quindi, sulla presenza di Sangiuliano alla convention milanese di Giorgia Meloni. E’ la conferma alle sue critiche?

“Per la partecipazione alla convention Fdi di Milano, sulla quale ho presentato a suo tempo un’interrogazione, Sangiuliano è già stato sanzionato dalla Rai con un procedimento disciplinare, perché invece di moderare un dibattito come aveva detto all’azienda si è presentato sul palco a tenere un comizio politico.

Ora dalle parole di La Russa scopriamo che dietro quella partecipazione c’è un vero e proprio progetto politico: come può dirigere un tg Rai, a maggior ragione in campagna elettorale, chi ha dato la disponibilità a sottoscrivere e a preparare il programma politico di un partito? L’Ad Fuortes ha visto la puntata della trasmissione di Lucia Annunziata? E il Cda? Sarebbe opportuno che l’Ad e i consiglieri acquisissero e visionassero quel filmato, peraltro di una trasmissione della loro azienda”.

Si aspetta ulteriori sanzioni?

“In qualsiasi altra stagione del servizio pubblico un direttore che tiene un comizio politico ad una convention elettorale di un partito, addirittura prendendo in giro l’azienda perché aveva chiesto l’autorizzazione per moderare un dibattito, sarebbe già stato allontanato. Che diriga un tg in campagna elettorale e addirittura conduca, di fatto, l’unica trasmissione di approfondimento giornalistico in prima serata, è davvero senza precedenti. Se non intervengono su questo, Fuortes e la presidente Soldi che ci stanno a fare?”.