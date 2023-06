LA RAI SI E’ DIMENTICATA DI RAFFAELLA CARRA' - A QUASI DUE ANNI DALLA SUA SCOMPARSA, LA TV PUBBLICA NON È IN GRADO DI RENDERE IL GIUSTO OMAGGIO ALLA "RAFFA" - SU RAI1 IL PROSSIMO 18 GIUGNO, GIORNO IN CUI AVREBBE COMPIUTO 80 ANNI, SAREBBE DOVUTA ANDARE IN ONDA LO SHOW-EVENTO. MA, COME ANTICIPATO DA DAGOSPIA, NULLA DA FARE. DAL COMPAGNO DI UNA VITA SERGIO JAPINO, TRAPELA UN COMPRENSIBILE RAMMARICO. ALLA BASE DEL NUOVO SLITTAMENTO CI SAREBBERO MOTIVI ECONOMICI…

Raffaella Carrà non merita una serata-evento in Rai. A quasi due anni dalla sua scomparsa (5 luglio 2021), la tv pubblica non è in grado di rendere il giusto omaggio a una icona dello spettacolo amata non solo nel nostro Paese, ma anche all'estero, soprattutto in Spagna e America Latina.

Su Rai1 il prossimo 18 giugno, giorno in cui l'indimenticabile caschetto biondo avrebbe compiuto 80 anni, sarebbe dovuta andare in onda lo show-evento dal titolo Fiesta. E invece così non sarà. La serata omaggio era stata inizialmente fissata per il 21 maggio 2022 con la partecipazione di grandi nomi della tv e della musica e con Milly Carlucci nei panni della conduttrice.

Il tributo subì uno slittamento, senza alcuna spiegazione ufficiale. Così venne individuata una nuova data, quella simbolica di domenica 18 giugno 2023, con conduzione passata di testimone a Fabio Fazio, la cui carriera iniziò proprio con Pronto, Raffaella? Ma anche in questo caso nulla da fare, come anticipato da Dagospia.

Dal compagno di una vita Sergio Japino, coinvolto nel progetto, non arrivano commenti ufficiali. Ma trapela un comprensibile rammarico. Alla base del nuovo slittamento ci sarebbero motivi economici

Duro Alessandro Greco, lanciato dalla Carrà nel 1997 come conduttore di Furore: «È assurdo che ancora non sia stato fatto un tributo come si deve, che per una come lei non si può fare coi fichi secchi». Quindi aggiunge: «Sono sicuro che lei sarebbe contenta se Fiesta lo conducessi io».

