Marco Antonellis per Dagospia

Rai di tutto di più, anche una lettera di scuse scritta in tutta fretta ma mai mandata ai media per una presunta violazione del silenzio elettorale accaduta nelle ore appena trascorse.

Già perché oggi nella trasmissione della Tgr “Il Settimanale”, in onda su Rai3 alle 12.30, c’era un servizio da Napoli sulla criminalità con dichiarazioni del Ministro dell’Interno Salvini e del sindaco De Magistris. Nel sonoro, Salvini si vanta di quasi 2000 assunzioni fra le forze dell'ordine. Ovviamente qui c'è in ballo il tema del silenzio elettorale. E la Rai che fa? Nulla, o meglio, a quanto risulta a Dagospia, prepara una lettera di scuse per l'accaduto che però non divulga più. Perché? Perché nessuno, tranne Dagospia, si era ancora accorto dell'accaduto.

"Oggi nella rubrica della Tgr 'Il Settimanale', in onda su Rai3 alle 12.30, è andato in onda un servizio da Napoli sulla criminalità con due dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini e del sindaco De Magistris. Ho subito chiesto di appurare la catena di responsabilità che ha causato questo incidente. Per quanto mi riguarda chiedo scusa a tutti per quanto accaduto". Lo afferma il direttore della Tgr, Alessandro Casarin.

