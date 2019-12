RAI, DI TUTTO DI PIÙ - MENTRE FOA È CHIAMATO A RIFERIRE URGENTEMENTE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA TENTATA TRUFFA, LA CONSIGLIERA CDA, LA PIDDINA RITA BORIONI, POTREBBE NON PARTECIPARE AL PROSSIMO CDA, QUELLO DELLE NOMINE. SE LE COSE RESTERANNO COSÌ (CIOÈ SE SALINI NON CAMBIERÀ ANCHE LA DIREZIONE DEL TG3). UNA VERA E PROPRIA ROTTURA SU TUTTA LA LINEA FRA IL PD E L'AD SCELTO DAI 5STELLE

Marco Antonellis per Dagospia

fabrizio salini marcello foa

Ultime notizie da Viale Mazzini. Mentre Barachini, Presidente della commissione parlamentare di vigilanza chiede al presidente Rai Marcello Foa di riferire urgentemente sulla tentata truffa ("sperando che possa diradare i molti dubbi che aleggiano sulla vicenda", spiega Giorgio Mulè) la consigliera del Cda Rita Borioni potrebbe non partecipare al prossimo Cda del 19 dicembre: quello decisivo per le nomine, tanto per capirci. Ed è proprio questo il punto perché come Dagoanticipato ieri non sono previsti cambi di poltrona al Tg3 e questo ha fatto andare su tutte le furie il Pd.

RITA BORIONI 1

Dunque, il Partito democratico con la sua consigliera Rita Borioni potrebbe non partecipare al cda del 19 che dovrebbe nominare i nuovi vertici dei tg e della reti RAI. Motivo? Il veto di dei 5Stelle al cambio dei direttori dei telegiornali. Si andrebbe così al solo cambio delle reti (Coletta a Rai Uno, Di Meo a Rai Due e Di Mare a Rai Tre). Se le cose resteranno così, la non partecipazione della Borioni, viene spiegato, sarà "per il dissenso sulla gestione" della RAI targata Salini. Una vera e propria rottura su tutta la linea fra il Nazareno e l'Ad scelto dai 5Stelle.