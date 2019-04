RAI, DI TUTTO DI PUS – NEL SILENZIO GENERALE DURANTE L’ULTIMO CDA LA “COMUNICAZIONE” DI VIALE MAZZINI È STATA SPACCHETTATA E A GUADAGNARCI È MARCELLO FOA, COME SE PER SALINI FOSSE IL PREZZO DA PAGARE PER AVERE IL VIA LIBERA ALLA NOMINA DI MATASSINO COME DG – MINOLI SCALPITA PER UNA STRISCIA QUOTIDIANA IN RADIO, MA IN RAI QUELLA FRASE CHE HA RIVOLTO A GILETTI... - IL VALZER DEI CORRISPONDENTI

Marco Antonellis per Dagospia

Non se n'è accorto nessuno dei giornaloni, anzi, la cosa è stata fatta passare sotto silenzio da viale Mazzini. A quanto Dagospia è in grado di rivelare, la "comunicazione" Rai è stata riformata (anzi, "spacchettata") nel corso dell'ultimo Cda, quello di mercoledì scorso. Che fossero in corso le "grandi manovre" sull'assetto comunicativo di viale Mazzini lo si era capito dalla mail che Giovanni Parapini (supercapo di tutta la comunicazione Rai fino a pochi giorni fa) aveva inviato vertici dell'azienda, ma che la "pratica" fosse già stata definita non era noto a nessuno.

Secondo quanto si è deciso nel corso dell'ultimo Cda, la riforma della comunicazione di casa Rai prevede lo spacchettamento delle deleghe: in particolare si tratta delle Relazioni istituzionali guidate da Fabrizio Ferragni e delle Relazioni Internazionali guidate da Simona Martorelli. D'ora in poi, anzichè riportare a Parapini, le relazioni istituzionali riporteranno direttamente all'AD Salini mentre le Relazioni internazionali riporteranno sia a Salini che al Presidente Foa.

alberto matassino 1

Insomma, Foa guadagna ulteriore terreno in Rai tanto che si sostiene senza mezzi termini che la ristrutturazione con lo spacchettamento delle deleghe della comunicazione è il prezzo che Salini ha dovuto pagare per avere il via libera a Matassino Dg. In altre parole, l'effetto collaterale di quest'ultima nomina unitamente a recenti riposizionamenti e cambi di casacca interni, è stato quello di rendere i sovranisti più influenti all'interno dell'azienda.

E Parapini? Salini gli ha chiesto di restare (e potrebbe farlo forte del suo contratto a tempo indeterminato) anche se si è subito scatenata la caccia al successore.

Continua intanto il "valzer dei corrispondenti": come Dagoanticipato la Botteri finirà in Cina mentre il suo posto a New York molto probabilmente sarà preso da Pagliara. È sfida aperta invece per la sede Rai di Parigi: in lizza ci sono al momento Andrea Montanari e Stefano Marroni (ma anche la Manzione ci sta facendo un pensierino).

C'è poi il capitolo Minoli: scalpita per avere una striscia quotidiana in Rai (alla radio) ma a viale Mazzini non hanno per nulla preso bene quell'"ignobile" pronunciato nel corso del programma di Massimo Gramellini durante il collegamento con Giletti. Questa la frase esatta pronunciata da Minoli: "Ti hanno mandato via in modo ignobile mentre facevi un programma di grande successo e senza spiegazioni, almeno io non le ho lette. Massimo è comunque andato in un’altra azienda dove ha trovato un grande editore come Cairo, anche lui duro ma sempre disponibile. Hai vinto e sei stato bravo".

