RAI, DI TUTTO DI PUS - SALVINI, CHE HA BLINDATO GENNARO SANGIULIANO AL TG2, VEDREBBE BENE ANTONIO DI BELLA ALLA GUIDA DEL TG1 (I DUE HANNO COLTIVATO UN BUON RAPPORTO AI TEMPI IN CUI A VIALE MAZZINI C'ERA ANTONIO MARANO) - FRANCO DI MARE POTREBBE LASCIARE LA GUIDA DI RAITRE E TORNARE IN CONDUZIONE - ALLA GUIDA DI RAIUNO CONFERMATO STEFANO COLETTA (IN QUOTA BETTINI) - IL FU RENZIANO MARIO ORFEO SCALPITA PER UNA POLTRONA: HA INCONTRATO FRANCESCHINI E DEBORA SERRACCHIANI NELL'ATTESA DI ESSERE RICEVUTO DALL'ARCINEMICO DI RENZI, ENRICO LETTA…