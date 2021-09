RAI DI TUTTO, DI PUS - È SCOPPIATO IL CASO DELLA SCRITTRICE PAOLA TAVELLA, CAPO AUTRICE DI “UNO MATTINA” NONCHÉ DA ANNI COLLABORATRICE DELLA MINISTRA MARA CARFAGNA, FIN DA QUANDO ERA VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA: TAVELLA RISULTA CONSIGLIERE A 25MILA EURO ANNUI LORDI FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO GOVERNATIVO ED È AL TEMPO STESSO UNA DEI TRE CAPO AUTORI ESTERNI DI “UNO MATTINA” – UN NUOVO CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE CHE SI AGGIUNGE A QUELLO DI…

A Rai1 si è appena chiuso il caso di Marco Ventura, capo autore di Uno Mattina (già membro dello staff di Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, quindi portavoce dell'ex Presidente Rai Marcello Foa) recentemente nominato Consigliere per la Comunicazione della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati, dando vita a un possibile conflitto d'interessi segnalato all'Amministratore Delegato Rai Carlo Fuortes dal Consigliere di Amministrazione in quota Dipendenti Riccardo Laganà. "Un conflitto d'interesse grande come una casa", secondo il Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi. L'Ad Fuortes ha quindi proceduto a sciogliere il contratto di Ventura con Uno Mattina.

Ora, sempre per quanto riguarda il contenitore mattutino di Rai1, VigilanzaTv apprende in anteprima di un altro caso forse analogo. Quello della scrittrice Paola Tavella, capo autrice di Uno Mattina nonché da anni collaboratrice della Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, fin da quando quest'ultima era Vicepresidente della Camera.

Secondo la documentazione ufficiale istituzionale, Paola Tavella risulta infatti Consigliere del Ministro Carfagna a 25mila euro annui lordi fino alla scadenza del mandato governativo (quindi fino al 2023). Ed è al tempo stesso una dei tre capo autori esterni di Uno Mattina (con Cetta Meddi e la prezzemolina Claudia Manari, che lavora anche a Ore14 su Rai2) che, assieme a un quarto - interno - Romano Ciriaci, sono rimasti nel programma dopo la dipartita di Marco Ventura (ricordiamo che gli autori dello storico contenitore mattutino della Prima Rete diretta da Stefano Coletta, come segnalato da Riccardo Laganà, sono in tutto ben 21, con Ventura erano 22).

Paola Tavella è peraltro autrice di Rai1 fin dal 2019, e precisamente fin dai tempi della prima edizione del programma Io e te con Pierluigi Diaco, nel quale la giornalista/scrittrice interveniva anche in video leggendo "la favola della buonanotte" in finale di puntata di Io e te di notte, e poi in uno spazio dedicato agli animali nella versione pomeridiana in onda nell'estate del 2020

La questione è la seguente: il suo incarico parallelo prima alla Camera dei Deputati e poi al Ministero del Sud può dare adito a un conflitto d'interessi, essendo Tavella autrice di un programma d'informazione del Servizio Pubblico e al tempo stesso collaboratrice di un Ministro, nonché personaggio di punta, di Forza Italia (specie in questo periodo pre-elettorale e con la corsa al Quirinale vicina)? Questo lo decideranno i vertici Rai.

Come accadde per Marco Ventura, sempre il Consigliere di Amministrazione Rai in quota Dipendenti Riccardo Laganà - apprendiamo da fonti accreditate di Viale Mazzini - avrebbe infatti segnalato il caso del duplice incarico di Paola Tavella (a partire dal 2019), caso che è ora all'attenzione del settimo piano di Viale Mazzini. Come finirà? Vi terremo aggiornati.

