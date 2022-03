mario orfeo

Giuseppe Candela per Dagospia

RAI3, LA STRISCIA INFORMATIVA, I REBUS BERLINGUER E UN POSTO AL SOLE

Una striscia informativa su Rai3 con Lucia Annunziata in access prime time e il possibile spostamento di Un posto al sole. La notizia era stata anticipata da Dagospia nei mesi scorsi e aveva fatto molto discutere.

bianca berlinguer

Un vero e proprio caso mediatico, un polverone che aveva portato allo stop momentaneo del progetto, con tanto di intervista di Fuortes per calmare le acque. Stando alle nostre fonti l'argomento sarebbe di nuovo sul tavolo: una striscia informativa nell'access di Rai3 per il prossimo settembre. Lì dove regnano Gruber e Palombelli. La vuole Fuortes, la chiede la politica, la sostiene Mario Orfeo.

lucia annunziata 2

E si ritorna al punto di partenza. Lucia Annunziata non ha nessuna intenzione di mollare la domenica pomeriggio, sente puzza di polemiche e bassi ascolti. A Viale Mazzini accennano al sogno del nuovo Direttore Approfondimento: prendere due piccioni con una fava. Proporre la striscia in access prime time a Bianca Berlinguer, con una finta promozione per nascondere la sua voglia di rimozione e sfilarle la conduzione di Carta Bianca, affidandola a un volto interno in quota centrosinistra.

Ipotesi, ripetiamo, perché Orfeo dovrà fare i conti con la zarina Berlinguer che non sarebbe affatto convinta. Se la striscia informativa dovesse arrivare per davvero, al di là della conduzione, si aprirebbero diversi fronti: salterebbe il programma di Geppi Cucciari (bisogna dirlo a Caschetto) o ci sarebbe lo spostamento di Un posto al sole (bisogna fare i conti con Fremantle e la Rai di Napoli)? Ricordando che tra i nemici figura anche Sangiuliano che occupa quella fascia con il Tg2 Post.

marco liorni. 3

REAZIONE A CATENA PER SEI MESI NEL PRESERALE: VERSO L'ALLUNGAMENTO IL QUIZ CON MARCO LIORNI

Ogni estate c'è chi consiglia, dopo aver visto gli ascolti record, l'allungamento di qualche mese. Potrebbe essere la volta giusta. A Viale Mazzini gira voce che si starebbe ragionando su una versione allungata di Reazione a Catena, con la riconferma per il quarto anno consecutivo di Marco Liorni. Una partenza fissata a inizio giugno, dopo circa sei mesi la staffetta con L'Eredità. Un modo per evitare di usare il format condotto da Flavio Insinna, in un autunno la cui programmazione sarà condizionata dalla presenza dei Mondiali di calcio.

Ilary Blasi a Castelgandolfo

VERISSIMO TRA L'OSPITATA DI ILARY BLASI E L'IPOTESI ALLUNGAMENTO

Tutti parlano di Ilary Blasi, tutti cercano Ilary Blasi. La presunta crisi con Francesco Totti ha portato la coppia al centro della scena mediatica. Possiamo anticipare che la conduttrice a metà marzo sarà ospite di Verissimo condotto dall'amica e collega Silvia Toffanin. Ufficialmente per il lancio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ma inevitabilmente ci saranno riferimenti alla vita privata. La presenza successiva, salvo colpi di scena, dovrebbe essere a Belve di Francesca Fagnani.

Sul fronte Verissimo si sta decidendo in queste ore la data di chiusura dell'appuntamento domenicale. Amici saluterà il pubblico di Canale 5 nel daytime festivo domenica 13 marzo, la stessa data prevista anche per il talk della Toffanin. La rete avrebbe chiesto, in virtù degli ottimi ascolti, di continuare con la messa in onda fino a metà aprile. La conduttrice ci sta pensando, il sì per quanto probabile non è ancora ufficiale.

antonio dikele distefano

AVVISATE FEDEZ! BACI E ABBRACCI TRA DIKELE E MENGONI: FANNO PARTE DELLA STESSA AGENZIA

Ricordate il mega scazzo tra Antonio Dikele e Fedez? L'intervista infuocata per Esse Magazine aveva scatenato attacchi, repliche e controrepliche tra il giornale diretto dallo scrittore e il rapper-influencer. Nei giorni scorsi la testata specializzata in musica urban e hip hop ha organizzato a teatro un incontro con Marco Mengoni. Questa volta nessuno scontro, solo sorrisi, baci e abbracci. Ma cosa unisce Mengoni e Dikele? Fanno parte della stessa agenzia, Latarma Management, guidata da Marta Donà.

ROBERTO POLETTI

UNOMATTINA SI DIVIDE, IPOTESI ROBERTO POLETTI PER IL WEEKEND

Continuano le manovre per la chiusura dei palinsesti estivi. Finalmente si arriverà alla divisione di Unomattina, una prima parte guidata dal Tg1 con la conduzione di Valentina Bisti o Giorgia Cardinaletti e una seconda, a partire dalle 9, affidata alla rete. Uno spazio condotto da Massimiliano Ossini, accennato da Davide Maggio, ma non sarà solo. Al suo fianco una giornalista extra tg, possiamo anticipare che a sorpresa per il mattino del weekend starebbe circolando il nome di Roberto Poletti, stimato da sempre dalle parti della Lega. Per quella fascia Tvblog ha fatto anche il nome di Carolina Rey.

fabio fazio

IL FRATACCHIONE E IL PRETE: L'AMICIZIA TRA FAZIO E BANZATO

A Viale Mazzini tutti parlano del forte legame di amicizia tra il conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio e il prete modello (nel senso di belloccio) Don Davide Banzato, già volto di alcuni programmi Mediaset. Vincenzo De Luca non a caso aveva definito il presentatore di Savona "fratacchione".

DEDICATO, POLEMICHE E BASSI ASCOLTI. VERSO LA CANCELLAZIONE LA TRASMISSIONE DI SERENA AUTIERI

La polemica con Michele Bravi è solo l'ultima goccia di un vaso strapieno. A Viale Mazzini gira voce che Dedicato, programma estivo poi promosso al sabato pomeriggio, condotto da Serena Autieri dovrebbe essere cancellato a inizio giugno. Non una notizia che crea dispiaceri o opinioni contrarie all'interno dell'azienda che sostiene la volontà del direttore Di Bella. La trasmissione è stata stroncata dalla critica (e dai social) e ha ottenuto ascolti flop, finiti anche sotto il 10% nonostante l'assenza di Amici su Canale 5.

DON DAVIDE BANZATO

LA FUGA DI DRUSILLA FOER

Come Dagoanticipato Rai1 aveva deciso di puntare su Drusilla Foer per la conduzione del programma "Ci vuole un fiore". L'alter ego di Gianluca Gori aveva incontrato il direttore Stefano Coletta ma gira voce che dopo aver scoperto il cast al completo e aver visto da vicino il progetto sia scappata a gambe levate sentendo puzza di flop.

PER SOLEIL SORGE' OPERAZIONE ZORZI: DAL GRANDE FRATELLO VIP A LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW

drusilla foer 4

Del trash non si butta via niente. A Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Soleil Sorgè per bissare l'operazione Zorzi, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip fu promosso come opinionista all'Isola dei Famosi. Per l'influencer dopo il reality ci sarà un altro reality, sarà tra gli opinionisti de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D'Urso. La trasmissione prenderà il via il 15 marzo, il giorno dopo la finale del reality condotto da Signorini. Se Soleil dovesse arrivare all'ultima puntata si ritroverebbe a meno di ventiquattro ore già nel nuovo programma, annunciata magari proprio da Barbara D'Urso durante la sua ospitata nella finalissima del Grande Fratello. Signorini avrà apprezzato?

serena autieri foto di bacco

INDOVINELLI

1) Si parla molto del flirt tra un noto calciatore e una bellissima modella. Il campione avrebbe però iniziato a sentire puzza di bruciato: la ragazza è gestita da una agenzia nota per operazioni simili. Di chi stiamo parlando?

2) Un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi per il serale di Amici 21. La conduttrice avrebbe risposto picche, di chi stiamo parlando?

stefano coletta soleil sorge