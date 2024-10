Estratto dell'articolo di Cristiana Mariani per www.quotidiano.net

Barbara D’Urso è stata la protagonista indiscussa della seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’. La conduttrice Milly Carlucci ha infatti distribuito la sua presenza all’interno del programma durante l’intera serata. In maniera apparentemente incomprensibile.

“Da quando non ci sono più io, momentaneamente, in tv sembra che sia finito il trash. Dovete spiegarmi cosa sia il trash. Cosa è trash e cosa no?”: questo è stato il primo momento, decisamente fonte di imbarazzo, nel quale è stata mandata in onda una sorta di monologo di Barbara D’Urso […]. […] Altro momento […] quello nel quale Carmelita parla delle “Luci di Barbara D’Urso”: “Le ho inventate io” spiega la showgirl.

“Tra me e Barbara D’Urso non è mai successo niente, a parte un paio di querele. Fatte da lei peraltro. Effettivamente mancava il trash da quando è sparita lei, ma stasera ritorna” ha poi commentato Selvaggia Lucarelli. La quale, all’ingresso in studio di Carmelita, è stata l’unica fra i giurati a non accennare neppure un sorriso. Eppure Barbara D’Urso era stata accolta in studio come sarebbe successo forse soltanto a Lady Gaga e Papa Francesco.

“So di essere una brava professionista, poi a 60 anni mi è cambiata la vita. E ho detto: ‘Adesso? Cosa faccio? Come riprogrammo la mia vita?’. Adesso emozionalmente sono in un periodo di osservazione, sono mamma di due figli, ho una nipotina bellissima e ne sta per nascere un’altra in queste ore” ha aggiunto la ex conduttrice di Pomeriggio 5.

E finalmente, due ore dopo l’inizio della messa cantata che l’ha celebrata, Barbara D’Urso ha ballato in pista insieme al maestro Gianni Scandiffio. Ballando peraltro bene e meritandosi la standing ovation del pubblico. Immancabile il suo “Grazie, col cuore” finale. Dal canto suo, Selvaggia Lucarelli ha messo un cartonato alla propria postazione.

"Vogliamo fare la pace fra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso?” mette le mani avanti Milly Carlucci. Poi ecco il botta e risposta fra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso: “Da quanto non ci vediamo? Quante querele fa?” ha iniziato la giurata.

“E quante cose da querelare hai detto tu?” ha ribattuto la Ballerina per una notte […]. “Se parliamo di ballo, c’è poco da dire: è stata molto brava, sa stare in scena. Ha ragione Mariotto: 67 anni ed è una gran f..a, non si discute. Lei ci tiene a sembrarlo”. “Non è così: io sono una gran f..a sopra ogni cosa” ha proseguito Carmelita.

“Sei un po’ una Maria Teresa Boccia per Mediaset, Milly è così in ansia che qua dietro ha tutti gli avvocati di Puff Daddy. Sono contenta di vederti, mi piace come balli: sono contenta che balli, basta che non presenti più”, “Purtroppo ti devo dare una notizia: non sarà così – sottolinea Carmelita -. Prima o poi potrei tornare. Io amo la pace, non sono venuta a casa di Milly a dire cose che non si devono dire. Io in giuria a ‘Ballando con le Stelle’? No, la giuria è perfetta così. Compresa Selvaggia Lucarelli, che fa bene il suo lavoro”.

