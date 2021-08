9 ago 2021 15:16

RAI1, SI CAMBIA - "LINEA VERDE" VERRÀ CONDOTTO IN SOLITARIA DA BEPPE CONVERTINI, PUPILLO DEL DIRETTORE DI RAI1 STEFANO COLETTA - LA CO-CONDUTTRICE INGRID MUCCITELLI VIENE DELOCALIZZATA A "UNO MATTINA IN FAMIGLIA", LA TRASMISSIONE CONDOTTA DA MONICA SETTA E TIBERIO TIMPERI: AVRÀ MEZZ’ORA TUTTA PER LEI...