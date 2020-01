13 gen 2020 12:03

A RAI1 SONO ANCORA IN VACANZA: IN PRIMA SERATA VA UN FILM-TV CON BEPPE FIORELLO, IN REPLICA DOPO NEANCHE UN ANNO: 11,9%, E CANALE5 VINCE COL MILIONESIMO ZALONE (12,6%). NONOSTANTE IL CAMPO LIBERO, FAZIO FA 8,7% IN PRIMA SERATA (10,7% IL TAVOLO) - GILETTI (5,8%) - ROMA-JUVE (9,6% CON 2,4 MILIONI) - LA VENTURA AL 4,3% - MARA VENIER (18,7-17,2%) - FIALDINI (12,5%) - D'URSO (14,7%) - QUELLI CHE (8,8%) - ANNUNZIATA (6,5%), RAZNOVICH (10,1%) - 'PRESSING' (4,6%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (9,8%)