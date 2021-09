Da "www.iltempo.it"

Che cosa è successo a Rainews24? I telespettatori sono rimasti sbalorditi per il servizio su Ita, la nuova compagna aerea che prenderà il posto di Alitalia. Dallo studio danno la linea all'inviato, Paolo Mancinelli, ma si capisce subito che c'è qualcosa di strano.

Il giornalista riesce a fatica a dire qualcosa, senza alcuna chiarezza nel servizio televisivo. Poi improvvisamente il blocco e la crisi di panico nonostante gli appunti: silenzio totale e scena muta.

"Grazie, grazie Paolo" la conduttrice in studio riprende subito la linea e ne esce con grande eleganza conscia del momento di difficoltà del collega.

