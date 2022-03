10 mar 2022 15:00

RAMPINI DELLA SERA - IL CURIOSO CASO DELLA COLLANA DI GEOPOLITICA DEL “CORRIERE”: SU 20 LIBRI PREVISTI, BEN 9 PORTANO LA FIRMA DELL’EX FIRMA DI “REPUBBLICA” - “LA VERITÀ”: “RISCHIA DI FINIRE NEL GUINNESS DEI PRIMATI PER ESSERSI SCRITTO IN AUTONOMIA QUASI LA METÀ DI UN'INTERA COLLANA. IL PIANO PREVEDE USCITE SETTIMANALI FINO AL 22 LUGLIO. NON SAPPIAMO SE QUEL GIORNO CI SARÀ LA PACE, O SE VLADIMIR PUTIN SARÀ GIÀ CAPO DEL MONDO. MA POSSIAMO ANTICIPARE CHE LA LUCE DI RAMPINI ILLUMINERÀ LE NOSTRE MENTI, COME E MEGLIO DI UN PANNELLO SOLARE. ALLA FACCIA DEL GAS RUSSO…”