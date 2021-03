UN RANDELLONE DAL VOLTO UMANO - SI CHIAMA DREDD, HA 51 ANNI, E’ UN PORNODIVO ALTO QUASI DUE METRI E DISPONE DI UNO SVENTRAPAPERE DELUXE: 25 CENTIMETRI DI CROCCANTEZZA - BARBARA COSTA: “SUL SET RICEVE GRAVI RIFIUTI. E INFATTI: COME SI GIRA UNA SCENA PORNO CON UN ARNESE DI SIFFATTE PROPORZIONI? CHIEDETELO A VALENTINA NAPPI, CHE CI HA MESSO UN’ORA A…” - VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

“Ehi, sono solo 25 centimetri!”. Solo?!? Senti, Dredd, ma chi vuoi prendere in giro? A parte che 25 è una taglia notevole, oltre ma proprio oltre la media, i tuoi non sono 25, a me non mi freghi: quelli sono 30 bell’è buoni! Forse anche di più. Tu dici che te lo sei misurato, ma hai calcolato male, dammi retta! E tu, lettore, a chi dai ragione? Guarda che c’è niente da discutere: nel porno, tra i peni più grandi in azione c’è il suo, quello di Dredd, questo bel figaccione qui, alto quasi 2 metri (196 cm) che, dopo l’addio di Mandingo e il pensionamento d’altri onorevoli super-pistonatori, porta avanti il mito del maschio possente, brutale, il castigatore dal pene enorme.

Un cliché, certo, eppure un genere porno che non muore mai, visto il successo che Dredd sta riscuotendo da 3 anni. E dire che lui nel porno c’è entrato nel 2009, a 38 anni! Ignoro cosa facesse nella "vita" precedente: un bel giorno Dredd ha mandato foto (nudo, e caz*one in primo piano) a uno dei più grandi studios porno di Miami, ed è stato ingaggiato subito, ha pornato subito, mai è stato senza porno da fare.

Lui ha iniziato quando il ramo "big cock" era affollato e dominato da trapanatori quali Mandingo, Shane Diesel, e Lex Steele. Per questo Dredd ci ha messo tanto a emergere, ha dovuto aspettare che si liberasse il campo, e non solo: il suo percorso è virato con Jules Jordan, regista e autorità nel porno, che si è "preso" Dredd, gli ha fatto lasciare la sua amata Miami, per portarselo a Los Angeles, e metterlo sotto contratto in esclusiva.

Fuori dal set, Dredd è il contrario dell’omone che appare sullo schermo: è timido, gentilissimo, un… bonaccione! Io stravedo per lui perché è fisicato ma non fissato, e di più perché a 49 anni non si è rifatto nulla e sfoggia dreadlocks e barba brizzolati. Dredd si proclama single, e con le donne ha tanti problemi: lui si vorrebbe accasare, ma lo dice chiaro, non ha voglia di mutare abitudini, e cerca una gattofila che abbia le sue stesse “passioni fuori moda” (musica a sound Motown e film e fumetti di fantascienza datati) o che non le abbia ma non gli rompa le p*lle, e che non si faccia fisime col fatto che lui è un pornoattore.

Se in privato le donne con le "dimensioni" di Dredd non hanno di che lamentarsi (o così dice lui), è sul set che il suo grosso socio di lavoro riceve gravi rifiuti. E infatti: come si gira una scena porno con un pene di siffatte proporzioni? Chiedetelo a Valentina Nappi, che ci ha messo un’ora ad infilarlo, più correttamente a abituare il suo ano al calibro di Dredd, e fin qui siamo nella norma (a te, lettore, forse parrà strano ma nel porno girare un anale con un 30 cm, tra "riscaldamento", e preparazione… eh, i tempi sono quelli!).

Ma si chieda pure a Angela White che ha girato più volte con Dredd, e ogni volta allenando i suoi intimi orifizi con sex toys plus size a "sopportare" un tale pisellone. “Il suo è sicuramente il più grande che io abbia avuto”, ha detto Angela dopo "Dredd 4", “quando ce l’hai dentro… è una roba che ti dà alla testa!”. Aidra Fox ha detto che la sua scena più "scomoda" è stata con Dredd, e India Summer ha via tweet litigato con chi le scriveva che il pene di Dredd nella sua bocca era un fake. La realtà è questa: non tutte le pornostar, nemmeno le più esperte, accettano di girare con peni così, e tra queste c’è chi accetta ma pone veti, e specie all’anale.

Girare un porno professionale con peni simili richiede apposite competenze e abilità, e non tutte ce la fanno, lo sanno fare, lo vogliono fare. Mi fanno sorridere i fan del porno che nelle chat recriminano che nelle fellatio, o nell’anale, il pene di Dredd non entra intero! Ma che pretendete? Che Dredd arrivi al loro stomaco, passando dalla gola o da più sotto?!?

E lo stesso Dredd è bravissimo e nel giostrare il suo attrezzo e nel tenere la donna nella posizione che allo spettatore appare più naturale possibile quando sul set naturale non lo è affatto! Le posizioni che vedi tra Dredd e le colleghe sono artificialissime, e anche un missionario, una cow-girl su un letto, su un divano, sono frutto di destrezza, vero talento professionale, e di astuzia registica abile a ricavare inquadrature che rendono la scena fluida.

Discorso a parte per le fellatio: gli spettatori porno più attenti lo avranno notato: ogni bocca affronta il pene di Dredd a suo modo, tenendo presente che è fuori misura, e pure incurvato a destra. Prendono in bocca solo la testa, il resto se lo lavorano con le mani e con la lingua, e le deep throat sono per lo più accennate. Dredd fa ottimi porno, ma vorrebbe lavorare con più partner, e sogna una sfida etero tra il suo penone e un altro uomo: sì, ma… se a trovare uno sfidante ci si può pensare, una collega con l’appetito a "reggerli" entrambi?

Obbedendo ai limiti imposti dal Covid, tra un lockdown e l’altro Dredd lavora – 9 film nel 2020, tra cui "Insatiable" che ha fatto incetta di Oscar – e Dredd è sincero quando dice che coi set chiusi, e col suo "amico" a riposo… non è facile, e c’è stato più di un momento in cui ha pensato di mollare tutto. Dredd è spesso chiamato a dire la sua sul razzismo nel porno e sul Black Lives Matters. Da afroamericano, lui è netto e rifiuta gli atteggiamenti i più estremisti e considera pretese quali l’abolizione del porno "interracial" una stupidaggine fuori dalla realtà.

Ci sono persone (donne e uomini, e di ogni "colore") che amano vedere porno tra etnie diverse? Per lui non c’è e non ci sarà mai nulla di male. Per Dredd è una grande str*nzata affermare che siamo tutti uguali, com’è una str*nzata pretendere un mondo perfetto, levigato, in cui tutti sono felici se soddisfatti nei diritti i più insulsi. Stiamo diventando deboli, e grottescamente suscettibili: tanti porno di Dredd hanno copioni in cui le donne lo sfottono per il suo pene: non dovrebbero più essere girati perché sono emersi apostoli del giusto e del bene che lo valutano umiliante?

Risponde Dredd: “Io non ho problemi con gli altri. Ho amici, e donne, di varie etnie. Sia sul set, che nella vita privata. Ma il porno non è più quello di prima, è cambiata la società e ci sono alcuni slang che risultano ora offensivi. Si lavori a eliminare, nel porno, trame e titoli i più enfatici, pur frutto di goliardia, ma una goliardia che oggi non fa più ridere. Ma che non si esageri, e si trovi un punto di incontro. Siamo persone adulte, e comportiamoci come tali”. Ho ragione o no, a dire che Dredd è un omone adorabile?

