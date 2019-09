REBUS DELLA FEDE (EMILIO) - "CHE FINE HO FATTO? OGNI TANTO ME LO CHIEDO ANCHE IO” – L’EX DIRETTORE DEL TG4 A RADIO 2: “IMANE FADIL? UNA POVERA DISGRAZIATA. E' MORTA PER CAUSE NATURALI. LE DISSI DI CERCARSI UN LAVORO SERIO. NON SI PUO' GIOCARE CON LA TEORIA DEI COMPLOTTI, BISOGNA RISPETTARNE LA MEMORIA - LA POLITICA? SPERO CHE RENZI TORNI IN AUGE, ZINGARETTI IN CONFRONTO E' UNA NULLITA'. SALVINI? NON CAPISCO PERCHÉ HA APERTO LA CRISI MA VINCERÀ LE ELEZIONI"

Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e mezza alle sei del mattino.

"Che fine ha fatto Emilio Fede? Ogni tanto me lo chiedo anche io", ha esordito l'ex direttore del Tg4, che ha aggiunto: "Scelgo di dosare le mie apparizioni, quando si parla di giornalismo televisivo io sono protagonista. Ho diretto il Tg1, scalato il Monte Bianco con Bonatti, incontrato Gheddafi, raccolto le confidenze di Aldo Moro, ma alcuni fanno finta di dimenticarlo. Comunque sto bene, la salute mi assiste. Ho la grande sofferenza di vedere un Paese che non so bene dove stia andando. Con una informazione che sta andando per aria".

Sulle ultime evoluzioni politiche: "Spero che Renzi torni in auge. Nel Partito Democratico è il più intelligente. Tra Renzi e Zingaretti non c'è paragone. Ma chi è Zingaretti? Lo considero una nullità dal punto di vista politico. Ha avuto il coraggio, per non dire il culo, di inserirsi in un momento in cui la politica brancolava nel buio. Ma tornerà nel buio. Salvini? Avrà la possibilità di vincere le elezioni e sarà certamente un Capo di Governo. Non capisco perché ha aperto una crisi, sono rimasto esterrefatto".

Ancora sull'informazione: "E' sballata, non mi piace. Si esce da ogni dibattito senza avere capito un tubo. Si dimentica e si mette da parte la categoria degli over sessanta. Sono completamente tagliati fuori".

Su Imane Fadil: "L'ho conosciuta, poco ma l'ho conosciuta. Ho detto da subito che la causa della sua morte era da ricercare in una causa naturale. Era una povera disgraziata, una sera chiacchierando le dissi di cercarsi un lavoro serio, di uscire dall'aspirazione di fare la diva in televisione. Aveva un sogno, non l'ha potuto realizzare, voleva semplicemente lavorare. Era una ragazza bella e buona, non si può giocare con la teoria dei complotti, questa ragazza è morta, bisogna rispettarne la memoria. Le consigliai di trovare un lavoro normale, di cercare una vita più semplice".

