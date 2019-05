RECORD STAGIONALE PER ''LE IENE'' (13,4%), FAZIO DI NUOVO CON LA MARCUZZI (15,9-13,4%) - SU CANALE5 ''NEW AMSTERDAM'' (11%) - GILETTI (6,9%) - ''NCIS'' (7,2%) - MARA VENIER (18,7-18,2%) - LA D'URSO (14,4%) VINCE SEMPRE SULLA PARODI (11,5%) - ''QUELLI CHE'' (8,2%) - LUCIA ANNUNZIATA (6,5%) - PARDO (6,6%), '''DOMENICA SPORTIVA'' (7%) - SU RAI3 ''L'ORA DELLA LEGALITÀ'' DEBUTTA COL 2,8%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 5 maggio 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.33 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre – dalle 22.38 alle 0.02 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.398.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 in prima visione assoluta New Amsterdam, con tre episodi, ha raccolto davanti al video 2.340.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.819.000 spettatori (7.2%).

francesco totti intervistato da filippo roma

A seguire FBI segna 1.629.000 spettatori con il 7.2%. Su Italia1 – dalle 21.43 all’1.15 – Le Iene ha intrattenuto 2.176.000 spettatori con il 13.4% di share (lunga presentazione dalle 21.07 alle 21.43: 2.069.000 – 8.2%). Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 818.000 spettatori pari ad uno share del 3.7% (presentazione di 18 minuti: 855.000 – 3.4%). Su Rete4 il film Knockout – Resa dei Conti è stato visto da 620.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.332.000 spettatori con il 6.9%.

Su Tv8 Celebrity Masterchef 2 è stato seguito da 523.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria 3 in prima visione segna 359.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Repo Men ha raccolto 286.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Absentia segna 243.000 spettatori con l’1%. Su Iris Febbre da Cavallo raccoglie 535.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Premium Mentre Ero Via segna 303.000 spettatori con l’1.3%. Sui canali Sky Napoli-Cagliari ha ottenuto 925.000 spettatori complessivi e il 3.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Camionisti in Trattoria va meglio in access e in replica che in prima tv.

filippo roma alessandro borghi

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.259.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2 Quelli Che Dopo il Tg ha raccolto 1.316.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.015.000 spettatori (4.3%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 789.000 spettatori con il 3.3%, nella prima parte, e 876.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte. Su Rai3 Grande Amore ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Tv8 4 Hotel segna 481.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 433.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Caduta Libera al 17.3% con i campioni senza portafoglio.

CHEF RUBIO

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.992.000 spettatori (17.2%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.108.000 spettatori (20.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.383.000 spettatori (14.1%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.379.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 807.000 spettatori (5%), nella prima parte, e 965.000 spettatori (5.1%), nella seconda parte. NCIS Los Angeles segna 925.000 telespettatori (4.3%). Su Italia1 Sport Mediaset segna 448.000 spettatori e il 2.5%. CSI NY ha totalizzato 410.000 spettatori (2%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 795.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 Blob segna 911.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 260.000 spettatori (share dell’1.4%).

Daytime Mattina

Tra Rai1 e Rete 4, oltre 2,5 milioni di fedeli seguono la Messa in tv.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 378.000 spettatori (18.1%), nella presentazione, 877.000 spettatori (22.2%) nella prima parte, e 2.008.000 spettatori (25.7%), nella seconda parte. Paesi che Vai segna 1.663.000 spettatori con il 18.1%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.731.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%. La Santa Messa segna 1.880.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.037.000 spettatori con il 16.4% e I Grandi Imperi della Storia raccoglie un ascolto di 400.000 telespettatori con il 4.3% di share.

barbara d urso con il finto marco caltagirone

Su Rai2 Chesapeake Shores – Ritorno a Casa ha tenuto compagnia a 213.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Una Mamma per Amica segna 201.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 584.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rete 4 la nuova stagione de I Viaggi del Cuore raccoglie 196.000 spettatori con il 2.3%. A seguire la Santa Messa ha coinvolto 818.000 spettatori (8.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 212.000 spettatori con il 3.4% di share.

Daytime Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia arriva al 10.7% nella seconda parte.

Su Rai1 Sua Santità Recita il Regina Coeli ha raccolto 2.088.000 spettatori (17.5%). Linea Verde ha intrattenuto 3.320.000 spettatori (20.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.026.000 spettatori con il 9.2% e Melaverde 1.869.000 con il 13%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 957.000 spettatori con uno share dell’8.5% nella prima parte e 1.578.000 con uno share del 10.7% nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il 2.4% con 285.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 928.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Ritratti registra 428.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Rete4 La Signora in Giallo ha fatto compagnia a 568.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario ha ottenuto 206.000 spettatori con l’1.4% di share.

Daytime Pomeriggio

Beautiful e Una Vita al di sotto del 12%, mentre Mara Venier supera abbondantemente il 18%.

barbara d urso baronessa dursenstein

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.231.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%, nella prima parte, e 2.835.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%, nella seconda parte. La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.810.000 spettatori pari all’11.5%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.459.000 spettatori con il 13.2%. Beautiful ha raccolto 2.101.000 spettatori (11.5%). La doppia puntata di Una Vita ha appassionato 1.952.000 spettatori pari all’11.6%. Il Segreto ha conquistato 1.927.000 spettatori pari al 12.4%. A seguire Domenica Live ha interessato 2.241.000 spettatori con il 14.4% (Ultima Sorpresa: 2.147.000 – 13.2%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.138.000 spettatori (6.6%). Quelli che il Calcio segna l’8.2% con 1.297.000 spettatori. Dribbling ha ottenuto 661.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 il film Mr. Pearbody e Sherman raccoglie 592.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Supergirl ha convinto 273.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 1.103.000 spettatori con il 6.5%. L’Aquila Grandi Speranze ha ottenuto 326.000 spettatori con il 2.1%. Kilimangiaro Collection segna 1.200.000 spettatori con il 7.6%. Su Rete 4 Assassinio sull’Eiger ha registrato 460.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 A Te Le Chiavi ha appassionato 229.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Tv8 per il Motociclismo (differita) la Moto 3 ottiene 960.000 spettatori e il 5.3%, la gara di Moto 2 870.000 spettatori e il 5.4%, la gara di Moto GP raccoglie 1.539.000 spettatori e il 10%. Su Sky Sport Moto Gp la Moto Gp in diretta raccoglie 491.000 spettatori e il 2.7%, la stessa gara in simulcast su Sky Sport 1 raccoglie 401.000 spettatori e il 2.2%.

MARA VENIER ACHILLE LAURO

Seconda Serata

L’Ora della Legalità debutta con il 2.8%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Canale 5 Tiki Taka ha intrattenuto 764.000 spettatori con il 6.6% di share, nella prima breve parte dalle 23.56 alle 0.13, e 476.000 spettatori con il 7.4%, nella seconda parte. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 890.000 spettatori (7%) mentre L’Altra DS ha interessato 223.000 tifosi (4%). Su Italia1 Tutta Colpa di Leonardo segna un netto di 472.000 ascoltatori con l’11.2% di share. Su Rai 3 L’Ora della Legalità visto da 217.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Scarface è la scelta di 288.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.600.000 (24.7%) – Billy 4.103.000 – 22.2%

Ore 20.00 5.152.000 (23.3%)

TG2

Ore 13.00 2.249.000 (12.8%)

Ore 20.30 1.919.000 (8.1%)

TG3

Ore 14.25 1.787.000 (9.9%)

Ore 19.00 1.916.000 (10.3%)

AL PACINO IN "SCARFACE"

TG5

Ore 13.00 3.036.000 (17.1%)

Ore 20.00 4.079.000 (18.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.390.000 (9%)

Ore 18.30 755.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 463.000 (3.5%)

Ore 18.55 677.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 557.000 (3%)

Ore 20.00 1.122.000 (5%)