17 gen 2022 09:48

RED CANZIAN È RICOVERATO: L’EX BASSISTA DEI POOH È IN OSPEDALE A TREVISO PER UN’INFEZIONE CHE HA RISCHIATO DI GENERARE UNA SETTICEMIA. LO HA RIVELATO LUI STESSO CON UN VIDEO-MESSAGGIO TRASMESSO AL TERMINE DEL DEBUTTO DI UN SUO SPETTACOLO: “HO AVUTO UN PROBLEMA DI SALUTE, UNA BRUTTA INFEZIONE CHE MI HA IMPEDITO DI ESSERE LÌ, A GIOIRE DI QUESTO SPETTACOLO SU CUI HO LAVORATO TRE ANNI E CHE IL DESTINO HA VOLUTO TOGLIERMI, NON SO PERCHÉ"