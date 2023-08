LA REGINA DI POPPE - RIHANNA PUBBLICA UNA FOTO MENTRE ALLATTA IL FIGLIO DI 15 MESI, RZA - UN MODO PER ACCONTENTARE I FETICISTI DI TUTTO IL MONDO? MACCHÉ: SI TRATTA DELL'ULTIMA TROVATA DELLA CANTANTE DI ORIGINI BARBADIANE PER PROMUOVERE IL REGGISENO PER ALLATTAMENTO DELLA SUA LINEA DI ABBIGLIAMENTO MATERNITÀ: "SAVAGEXMATERNITY"

RIHANNA ALLATTA IL FIGLIO RZA

(ANSA) - Rihanna allatta publicamente il suo piccolo. La cantante, attrice, modella e imprenditrice di origini barbadiane, è stata infatti fotografata mentre posa sorridente con il figlio RZA di 15 mesi per promuovere la sua linea di abbigliamento maternità, in questo caso un reggiseno per allattamento. "Non il tuo reggiseno per allattamento di tua mamma - si legge sotto una delle foto sul post Instagram dell'account 'savagexmaternity' - disegnato da @badgalriri, approvato da baby RZA. Rihanna, nuovamente incinta, ha avuto il piccolo dal partner, il rapper A$AP Rocky. Nella sequenza di foto, RZA appare mentre è attaccato al seno della mamma, poi mentre ha il dito in bocca e in un'altra mentre sembra addormentarsi teneramente.

