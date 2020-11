LA REGINA DEI RECORD – LA MINISERIE “LA REGINA DEGLI SCACCHI” È UFFICIALMENTE LA PIÙ VISTA DI SEMPRE SU NETFLIX! NEI PRIMI 28 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ONLINE L’HANNO VISUALIZZATA 62 MILIONI DI ABBONATI ALLA PIATTAFORMA STREAMING. IL CHE VUOL DIRE MOLTE PIÙ PERSONE, VISTO CHE GLI ABBONAMENTI VENGONO SPESSO CONDIVISI – VIDEO

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="400" height="360" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2289840.html"></iframe>

Da www.quotidiano.net

anya taylor joy la regina degli scacchi 2

Che molti la stessero guardando era cosa nota, ma che fosse degna di stabilire un nuovo record non era scontato: invece 'La regina degli scacchi' è diventata la miniserie TV più vista di sempre tra quelle disponibili nel catalogo di Netflix.

la regina degli scacchi 3

Ad annunciarlo è stato lo stesso servizio di contenuti in streaming, rivelando che gli abbonamenti che l'hanno visualizzata sono stati 62 milioni nell'arco dei primi 28 giorni dalla pubblicazione online (avvenuta il 23 ottobre). Un autentico trionfo per la geniale e problematica giocatrice di scacchi interpretata da Anya Taylor-Joy, una delle attrici più interessanti degli ultimi anni.

La regina degli scacchi, record di visualizzazioni

Parlare di 62 milioni di abbonamenti significa ipotizzare un numero maggiore di spettatori, perché ogni abbonamento può essere condiviso all'interno della medesima famiglia, per esempio, e non è possibile sapere quante persone fossero davanti allo schermo durante la visione.

netflix

Inoltre, il record della 'Regina degli scacchi' riguarda appunto le miniserie, cioè quei prodotti televisivi che prevedono un numero predeterminato di episodi: possono coprire una o più stagioni, ma sin dall'inizio è noto il numero complessivo (sette, nel caso della 'Regina degli scacchi').

anya taylor joy la regina degli scacchi

Restando all'interno del catalogo Netflix, sono dunque miniserie titoli come 'Russian Doll', 'Maniac', 'Love, Death + Robots', 'When They See Us', ma non 'Stranger Things', per esempio, e nemmeno 'Hill House' o 'Mindhunter' (che sono invece serie TV oppure serie TV antologiche, nate inizialmente senza sapere dopo quante puntate sarebbero terminate).

la regina degli scacchi 2

A latere, Netflix fa notare che il successo della 'Regina degli scacchi' ha portato il romanzo omonimo scritto da Walter Tevis a entrare nella lista dei bestseller del New York Times, 37 anni dopo la pubblicazione (chi lo volesse cercare in lingua italiana, sappia che l'editore è Minimum Fax). Infine, le ricerche su google a tema "come giocare a scacchi" hanno raggiunto un picco che non si vedeva da nove anni a questa parte.

la regina degli scacchi 4 la regina degli scacchi 8 la regina degli scacchi 9 la regina degli scacchi 6 la regina degli scacchi 2 la regina degli scacchi 3 la regina degli scacchi 5 anya taylor joy la regina degli scacchi la regina degli scacchi 1 la regina degli scacchi 5 la regina degli scacchi 4 la regina degli scacchi 7 la regina degli scacchi 2 la regina degli scacchi 3 la regina degli scacchi 1 harry melling in la regina degli scacchi