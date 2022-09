maria beregova leonardo dicaprio 10

1 - LEONARDO DI CAPRIO, NUOVA FIDANZATA PER LUI: ECCO CHI È MARIA BEREGOVA

Federica Bandirali per www.corriere.it

Si chiama Maria Beregova, ha 22 anni ed è la modella ucraina nel cuore di Leonardo DiCaprio, che in pratica è rimasto single poche settimane dopo la fine della storia con Camila Morrone.

La giovane modella, cresciuta in Svizzera, vive attualmente a Londra e studia per diventare imprenditrice, pronta a rilevare l'azienda farmaucetica di famiglia.

maria beregova 7

A quanto pare, le foto dell’incontro di Maria con Di Caprio, 47 anni, sarebbero dello scorso luglio, ma solo ora sarebbero arrivate sulla scrivania della redazione del Daily Mail: un week end a Saint Tropez per i due, con una grande passione.

Non si sa che il colpo di fulmine con Maria, che ha già un divorzio alle spalle, sia stata la causa della fine della storia tra Leonardo e Camilla ma questo gossip alimenta la teoria che circola sul divo di Hollywood: non si fidanza mai con donne più grandi di 25 anni.

2 - LEONARDO DICAPRIO, ECCO LA (PRESUNTA) NUOVA FIAMMA, CHE CONFERMA LA «REGOLA» DELLE FIDANZATE UNDER 25

Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

eta delle fidanzate di leonardo dicaprio

Solo pochi giorni fa abbiamo saputo dalla stampa americana che Leonardo DiCaprio a inizio estate ha rotto con la fidanzata Camila Morrone.

Ora arriva un'altra novità: il divo avrebbe già un nuovo amore. Cioè la bellissima modella e influencer ucraina Maria Beregova, 22 anni.

I due sono stati paparazzati insieme, dal Daily Mail, a St. Tropez. Le foto risalgono allo scorso luglio ma solo ora sono finite nella redazione del tabloid inglese. Al momento non è chiaro se proprio l'incontro con Maria - alle spalle un divorzio dall'ex marito Ahmed Masoud Abdelhafid - sia stata la causa della rottura da Camila.

maria beregova 1

Certo è che se la notizia della relazione venisse confermata, avremmo un ulteriore prova della teoria secondo cui DiCaprio rifugge dalle storie d'amore con donne over 25.

Teoria di cui si parla da anni (anche perché avvalorata dallo storico delle sue relazioni) e che in questi giorni, poiché la rottura con Camila è avvenuta giusto un mese dopo il venticinquesimo compleanno di lei, è tornata a riempire le pagine dei tabloid.

Se la storia delle fidanzate con la data di scadenza è vera, il presunto legame tra Leo e Maria non è destinato a durare più di tre anni.

Qualcuno sul profilo Instagram della ragazza, alludendo alla notizia della storia con DiCaprio, sbagliando i conti ha scritto: «Ti restano solo due anni prima di diventare troppo vecchia». Lei ha replicato: «Tecnicamente me ne restano tre». Una risposta che sembra confermare la liason col divo.

ahmed masoud abdelhafid maria beregova

Maria, che vive a Londra, è nata in Ucraina e cresciuta in Svizzera. Studentessa, modella e influencer, la ventiduenne lavora anche nell'azienda farmaceutica del padre. I suoi followers (oltre 50mila su Instagram) sono testimoni dei suoi continui viaggi tra Montecarlo, Dubai e altre località super Vip in elicottero o in aereo privato.

Leonardo DiCaprio vive a Los Angeles, in una villa situata nel quartiere The Bird Streets, dove risiedono anche celebrità come Tobey Maguire, Matthew Perry e Jodie Foster. Tuttavia ha diverse proprietà in altre aree: un'isola privata al largo della costa del Belize, una casa sulla spiaggia a Malibu, due spettacolari appartamenti a Manhattan, un rifugio nel deserto di Palm Springs e così via.

A Londra invece, dove vive la sua nuova presunta fiamma, non possiede nulla. Ma magari sarà Maria a volare negli Stati Uniti per raggiungerlo…

