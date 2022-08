Giovanna Cavalli per www.corriere.it

francesco totti pensieroso

L’estate sta finendo, persino quella interminabile di Ilary Blasi. Che a breve dovrà dare uno stop al suo Grand Tour panoramico avviato il 12 luglio, manco 12 ore dopo il doppio annuncio della crisi coniugale.

E abbandonare le acque blu della Croazia per rientrare a casa, stavolta sul serio, al massimo entro martedì, forse pure prima.

Lo stesso vale per Francesco Totti, che passerà l’ultimo weekend a Sabaudia e poi chiuderà la villa e tornerà in quella anche più grande dell’Eur.

Dove i due Grandi Ex – tuttora formalmente marito e moglie, perché niente è stato stabilito – che gli piaccia o no (la seconda) dovranno rassegnarsi a condividere le 25 stanze per qualche altra settimana, per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Si sta avvicinando però il momento del confronto decisivo. Di mettere il loro addio nero su bianco. E separare, oltre ai cuori, anche i patrimoni.

ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI

Intanto sono rientrati dalle più o meno brevi ferie all’estero i rispettivi avvocati, entrambi molto ferrati in materia e ricercatissimi tra le celebrità.

Alessandro Simeone, legale milanese della conduttrice dell’Isola dei Famosi (che, come la sua cliente, ha allungato il viaggio negli Stati Uniti) ha già assistito Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Chiara Giordano.

Antonio Conte, romano, che consiglia il sempiterno Capitano giallorosso, segue la A.S. Roma, ma pure gli affari privati di Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo. La prossima settimana sarà decisiva.

story instagram di ilary blasi dalla croazia 3

Il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre, al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale.

Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi – ipotesi non improbabile - la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni. Il foro competente al momento è quello di Roma, ma gli interessi economici e gli intrecci patrimoniali della fu Coppia d’Oro della Capitale, se non affrontati nella concordia, potrebbero aprire fronti in altre città e coinvolgere altri fori, in un complesso intreccio.

Il desiderio di Francesco Totti è che il tutto avvenga senza ulteriore clamore mediatico. Anche se la vacanza super-social di Ilary, che ha postato la qualunque su Instagram (raffica di video e foto anche ieri pomeriggio, nell’ordine: le sue belle gambe abbronzate, la vocina di Isabel in sottofondo, la tolda dello yacht, una fune grigia, primo piano sul sorriso bianco perla o con il cappello di paglia calato sugli occhi, orecchini d’oro a cerchio e bocca rosa intenso) - mostrandosi tutt’altro che affranta per la fine di un amore ventennale – non promette bene.

francesco totti da noemi bocchi al circeo foto di chi

Idem dicasi per i ripetuti scoop del settimanale «Chi» sui presunti incontri clandestini di Francesco con Noemi Bocchi (l’ultimo al Circeo: nella foto si intravede l’ex numero 10 romanista che di sera scende dall’auto davanti alla villa presa in affitto dalla bionda trentaquattrenne dei Parioli, ormai universalmente accreditata come sua nuova compagna), che però non sono mai stati ripresi l’uno accanto all’altra e se ne guardano bene, dato il momento delicato.

Qualcuno però sosterrebbe di averli visti con i propri occhi. Una conduttrice radio e tv avrebbe raccontato ad amici che Francesco e Noemi lunedì scorso erano insieme nella casa del Circeo appunto, per seguire la partita della Roma. E ne sarebbe certa perché sta trascorrendo l’estate in una villa di fronte alla loro e con le finestre aperte si sente tutto.

post instagram di ilary blasi dalla croazia

Finora Totti, che descrivono come «molto sereno e in pace non sé stesso», impegnato a fare il bravo papà (i figli lo adorano) ha fatto finta di nulla, si è assentato dal social, ha sopportato (malvolentieri) la ridda di pettegolezzi, abilmente indirizzati spesso in un’unica direzione.

Ma non sarebbe disposto a porgere l’altra guancia all’infinito. A passare come il solo colpevole della triste fine di un matrimonio durato 17 anni. E se provocato ancora, potrebbe reagire. Se e come, lo scopriremo al momento giusto, che non è poi tanto lontano.

ilary blasi tanzania il lato b di ilary blasi 1 MEME SULLA ROTTURA TRA ILARY E TOTTI ilary blasi tanzania ilary blasi 78

ilary blasi in vacanza a sabaudia 7 ilary blasi ilary blasi tanzania MEME - DYBALA CON ILARY BLASI ilary blasi 78 ilary blasi 1 ilary blasi ilary blasi e la sorella melory2 story instagram di ilary blasi dalla croazia 5 ilary blasi 3 ilary blasi ilary blasi 1 ilary blasi 2 story instagram di ilary blasi dalla croazia 4

FRANCESCO TOTTI A SABAUDIA

il lato b di ilary blasi 4 ilary blasi foto mezzelani gmt 010 ilary blasi finale di amici ilary blasi foto mezzelani gmt 008 ilary blasi in vacanza a sabaudia 6

mi chiamo francesco totti NOEMI BOCCHI IL TRIANGOLO TOTTI ILARY BOCCHI BY SARX88 meme sulla rottura tra francesco totti e ilary blasi FRANCESCO TOTTI NELLA STORY DI ILARY BLASI la 'smentita' di francesco totti 1 noemi bocchi ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI alex nuccetelli con francesco totti danielle silvester e francesco totti foto mezzelani gmt 046 giuseppe giannini francesco totti 2 FRANCESCO TOTTI ALLE TERME DI MONTECARLO CON UNA BELLA BIONDA CHE SEMBRA NOEMI BOCCHI francesco totti ospite alla bobo tv LA SEPARAZIONE TRA ILARY E TOTTI BY OSHO MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI E LA MAMMA mi chiamo francesco totti totti e ilary