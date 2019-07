3 lug 2019 10:20

IL RETROSCENA SU PAMELA PRATI SVELATO DA SIGNORINI - IN APERTURA DEL “CHI SUMMER TOUR”, ALFONSINA LA PAZZA RACCONTA DELLA TELEFONATA AVUTA CON LA PRATI PER AVERLA OSPITE ALL’EVENTO: “MI HA MANDATO UN MESSAGGIO DOVE DICE CHE NON PUÒ PARLARE PERCHÉ GLIELO IMPEDISCONO I COMMISSARI, PERCHÉ C’È UN’INDAGINE IN ATTO. A DIR LA VERITÀ, SAREBBE VENUTA VOLENTIERI, MA IO NON LE AVREI MAI DOVUTO CHIEDERE NIENTE DELLA VICENDA DI MARK CALTAGIRONE. E IO LE HO RISPOSTO…”