Ernesto Assante per la Repubblica

Alla fine a vincere l' edizione numero tredici di X Factor è stata la giovane Sofia, 17 anni, della squadra di Sfera Ebbasta, che ha presentato l' inedito A domani per sempre. La serata si era aperta con mezz' ora di grande show televisivo. Un inizio che dal punto di vista sonoro e visuale può competere con gli show di Mtv, con i grandi spettacoli internazionali, nulla da invidiare, tecnicamente, scenicamente, musicalmente a quello che fanno americani e inglesi. E Cattelan, come i grandi entertainer ai quali si ispira, ha cantato con sicurezza senza timore e senza nessun imbarazzo con Robbie Williams, introducendo la serata con consumata abilità.

L' edizione di quest' anno è stata musicalmente sotto tono, non ci sono state personalità esplosive, nessuno sul quale scommettere per un futuro certo, nessuno ha scatenato particolare entusiasmo nel pubblico e tra gli appassionati.

Sembrano saperlo anche gli autori di X Factor, che sostanzialmente non è cominciato se non dopo le 22, i 45 minuti precedenti sono stati divisi tra Robbie Williams e Ultimo, i concorrenti sono passati in scena per i duetti, ma di certo non erano i protagonisti. Duetti che hanno portato all' eliminazione del bravo Davide Rossi e quindi al successo di Samuel che, per la prima volta nella storia, ha portato due band non solo in finale ma addirittura tra i primi tre.

Ha saputo non commettere errori, non ha mai cercato di strafare e ha puntato sulle doti migliori dei suoi concorrenti, esaltandoli. Così i Booda nel "best of finale" hanno mostrato le loro carte, perfette per uno spazio incandescente come il Forum di Assago. Non ce l' hanno fatta invece sul filo del traguardo i La Sierra, gli unici "contemporanei" in finale, tra rap, trap e altro. Hanno meritato la finale, dunque, non fosse altro per ribadire che a X Factor c' è veramente "la musica che gira intorno" e non soltanto aspiranti cantanti che passano da un concorso all' altro.

Sfera Ebbasta è stato la sorpresa della stagione, settimana dopo settimana ha saputo giocare seguendo le regole ed è riuscito anche a tenere in gara fino alla fine Sofia, categoria "Under Donne": la sua interpretazione di C' est la vie di Achille Lauro ha convinto anche i più restii. Mara Maionchi a sorpresa non ha portato nessuno in finale, nonostante la sua conoscenza dei meccanismi, della musica, del mercato.

Mentre la bravissima Malika Ayane a un passo dal podio ha dovuto perdere il suo ultimo concorrente. Ma la sua presenza è stata una delle chiavi del successo di questa edizione: il confronto con Sfera, la sua voglia di avere e chiedere ai concorrenti di più, la sua iniziale intransigenza che è trasformata via via in passione, la sua imprevedibilità e la sua coerenza hanno offerto allo show un buon motivo per essere visto.

Il duello finale con gli inediti ha portato alla vittoria di X Factor 13 la giovane Sofia Tornambene, ma sarà il pubblico, da domani, a dirci la verità.

Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

Come da pronostico della vigilia, la diciassettenne Sofia della squadra di Sfera Ebbasta ha trionfato alla tredicesima edizione del talent di Sky Uno.

In fondo si sapeva già dal momento che Sofia Tornambene è salita sul palco delle Audizioni con la sua felpa rosa. Dolce e intensa con il suo inedito “A domani per sempre”, la diciassettenne di Civitanova Marche (Macerata) ha conquistato, puntata dopo puntata, il cuore dei telespettatori di Sky Uno e di Tv8 per la finalissima, andata in onda al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

C’è da dire che in molti pensavano ad un exploit dei rapper La Sierra, che invece sono finiti a sorpresa terzi, al secondo posto i colleghi Booda (increduli di essere arrivati così in alto), e al quarto posto Davide Rossi della squadra di Malika Ayane. Dunque Samuel può ritenersi più che contento, dal momento che due della sua squadra hanno vinto la medaglia d’argento e quella di bronzo.

A sorpresa, ad arrivare senza concorrenti alla finale del talent Sky, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, con Lorenzo Licitra prima e con Anastasio poi, è stata Mara Maionchi. “Dovrò capire perché ho sbagliato e in cosa ho sbagliato. Magari vado in ritiro spirituale”, ha dichiarato Mara durante una intervista a Rtl 102.5.

