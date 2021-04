13 apr 2021 16:48

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DAL PORTAVOCE DI NAPOLITANO: "CARO DAGO, DEVO PRECISARE CHE SALLUSTI È STATO CONDANNATO AL PAGAMENTO DI 30.000 EURO, OLTRE ALLE SPESE DI LITE, SOMMA CHE VERRÀ DEVOLUTA IN BENEFICENZA, E NON ALLA GALERA, COME SI POTREBBE CAPIRE DA QUANTO SCRIVE FELTRI. ANZI, RICORDO CHE FU PROPRIO IL PRESIDENTE NAPOLITANO NEL 2012 A CONCEDERE LA GRAZIA A SALLUSTI, COMMUTANDO IL CARCERE IN PENA PECUNIARIA"