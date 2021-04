LA RICONOSCETE? 20 ANNI FA HA SCALATO LE CLASSIFICHE ITALIANE CON UN GRUPPO CHE FACEVA IL VERSO ALLE SPICE GIRLS. OGGI RIVISITA LE CANZONI DI QUEL PERIODO E DICE GRAZIE ALLA COMUNITÀ LGTB: “GRAZIE A LORO IN QUEGLI ANNI DIVENTAVO UNA DONNA LIBERA DA PREGIUDIZI E E HO COMPRESO CHE LA NORMALITÀ, NULLA HA A CHE FARE CON LA TRADIZIONE” – VIDEO

Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Torna Roberta Ruiu che che con Le Lollipop e alcune hit ha sbancato anni orsono le classifiche italiane. Ora ha rivisitato queste canzoni tra cui la mitica “Down, Down, Down” e ci dice : “ a libertà di interpretare il mio amore per una parte del mio passato che non dimentico. La libertà di ricantare le mie canzoni per ricordare e celebrare un periodo della mia vita a cui dedico tutto il mio sentimento, nostalgia e gratitudine. Una fase importante che vent’anni fa , ha aperto la mia mente e il mio cuore a quelle che altri consideravano diversità. Per me diventavano normalità. Grazie al sostegno quasi esclusivo della comunità LGTB, in quegli anni - diventavo una donna libera da pregiudizi e e ho compreso che la normalità, nulla ha a che fare con la tradizione.”

