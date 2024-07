LA RICONOSCETE DALLA BOMBE O DALLA BORSA GRIFFATA FENDI? LA SCIO’-GIRL SI STA GODENDO UN PO' DI RELAX COL COMPAGNO DOPO GLI IMPEGNI IN TV DELLE ULTIME SETTIMANE. IL RESORT IN CUI STA SOGGIORNANDO E’ DI EXTRA-LUSSO E HA PREZZI CHE VARIANO DAI 1360 AI 3160 A NOTTE – DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

Da fanpage.it

ilary blasi

Ilary Blasi si sta godendo un po' di meritato relax dopo i numerosi impegni professionali delle ultime settimane. La conduttrice, infatti, è tornata in tv dopo un lungo periodo di assenza: il pubblico la sta ammirando al timone di Battiti Live, lo show musicale dell'estate.

C'è lei alla conduzione del programma, registrato in Puglia e ora in onda in prima serata su Canale 5. In attesa di concretizzare nuovi progetti, è partita alla volta della Grecia. Sta soggiornando in un noto resort di Mykonos, una lussuosa struttura che sembra uscita da un sogno.

La vacanza di Ilary Blasi all'insegna del lusso si sta svolgendo a Mykonos, in uno dei resort più prestigiosi dell'isola. Si tratta del Cavo Tagoo Mykonos, dove in passato ha soggiornato Valentina Ferragni (per un viaggio col suo team di lavoro), ma ci sono stati anche Elettra Lamborghini col marito Afrojack (per una fuga d'amore). La conduttrice soprattutto d'estate ama frequentare posti caldi e assolati: l'anno scorso è stata in Brasile. Stavolta la scelta è caduta sulla Grecia, tanto per cominciare. Mykonos è una delle isole più frequentate e gettonate delle Cicladi, merito soprattutto delle tante opportunità di divertimento e delle spiagge rinomate (Kalafatis, Ornos, Paraga, Paradise, Aghios Stefanos, Panormos).

ilary blasi a mykonos

La conduttrice sta soggiornando in un resort dotato di ogni comfort. Il punto forte è l'area piscina, con vista direttamente sul mare: la zona è allestita con una serie di spaziosi lettini galleggianti dove potersi rilassare godendo di un panorama mozzafiato, avvolti nella brezza marina. Nella struttura ci sono anche una spa, una palestra, un ristorante, negozi.

ilary blasi a mykonos

Un soggiorno per due persone di una notte ad agosto, ha un costo variabile a seconda della soluzione scelta. La struttura mette a disposizione camere e suite. Ci sono quelle con vista mare, con piscina privata, con vasca idromassaggio esterna; alcune sono state ricavate all'interno di una grotta. In questo periodo i prezzi variano dai 1360 euro a notte della Camera Classic vista mare ai 3160 euro della Villa con piscina nella grotta di Orlinski.

ilary blasi a mykonos