LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA MARMOREA? – QUESTO “LATO B” DI PREGEVOLE FATTURA È CIÒ CHE L'HA RESA FAMOSA. ORA LO SFOGGIA IN VACANZA IN SARDEGNA, DOVE È STATA BECCATA DA “CHI” MENTRE SI SOLLAZZAVA CON LA SUA NUOVA FIAMMA. SPOILER: LA SIGNORA IN QUESTIONE HA UN EX DALL'UGOLA INGOMBRANTE. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Valerio Palmieri per “Chi”

MICHELLE HUNZIKER A PORTO ROTONDO CON GIOVANNI ANGIOLINI

Per capire il futuro di una coppia che si è appena formata a volte bastano le immagini. E quelle che vi mostriamo parlano di passione, intimità e un desiderio istintivo e naturale di stare insieme. Quando Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono apparsi insieme per la prima volta, lo scorso marzo, non tutti avrebbero scommesso su di loro.

Michelle si era appena lasciata ufficialmente con Tomaso Trussardi e “la storia infinita che la lega a Eros Ramazzotti era uno spauracchio per molti pretendenti. Ma non per Giovanni Angiolini. Di lui si sapeva poco, nemmeno la sua partecipazione al Grande fratello, nel 2015, aveva rivelato molto. Se non la bellezza e l’ambizione, che a volte vanno di pari passo.

MICHELLE HUNZIKER A PORTO ROTONDO CON GIOVANNI ANGIOLINI

E ora ecco la showgirl e il chirurgo ortopedico in Sardegna, a Poltu Quatu, per un romantico weekend. Lei è arrivata direttamente dalla Sicilia, dove era in vacanza con alcune amiche, e lui vive e lavora prevalentemente in Sardegna. Sabato sera la coppia è stata al Phi Beach con il fratello di Giovanni e i suoi amici, domenica Michelle e Giovanni sono arrivati a Porto Rotondo e hanno preso in affitto un gommone per andare a Mortorio.

michelle hunziker spot roberta

Ma c'era il mare grosso e hanno ripiegato su una spiaggetta vicina alla riva. E qui la temperatura si è scaldata. Giovanni ha potuto accarezzare il celebre "lato B" di Michelle. Hanno pranzato al Tartarughino Beach e sono spariti per tutto il pomeriggio.

Avevano già lasciato l'hotel e, verso sera, Michelle è ripartita. La Hunziker già in passato ha avuto legami con ragazzi molto belli, che poi, però, erano sfumati, come se ci fosse un equivoco di fondo.

IL CULO DI MICHELLE HUNZIKER OGGI

Noi di "Chi" abbiamo puntato subito su lei e Giovanni, dedicando una copertina alla loro fuga a Parigi. Perché Parigi è già una dichiarazione d'amore. Di questa coppia fresca nell'estate più calda stupisce la familiarità, la disinvoltura. Michelle non fa proclami, ma nemmeno si nasconde, Giovanni è a proprio agio con i riflettori, sembrano i protagonisti di uno spot di Dolce&Gabbana.

Giovanni ha fatto tesoro de-gli errori di chi l'ha preceduto. Sa che per Michelle è importantissimo il rapporto con l'ex marito, Eros Ramazzotti, e non lo ostacola. La showgirl e la figlia Aurora hanno anche preso parte al nuovo video di Eros, Ama. "Ama come senti, in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia. Ama in ogni forma che l'amore libera, perché anche tu così rinascerai tutte le volte che amerai di nuovo...”, recita il testo della canzone. Sembra una dedica a Michelle.

michelle hunziker giovanni angiolini 4

E lei ha aggiunto: "L' amore è ovunque e ha mille sfaccettature. L'amore è il motore della mia vita... e se c'è un posto dove i metri quadrati non hanno prezzo, che sa espandersi infinitamente, un terreno pieno di risorse e lo puoi dare a chi vuoi... quello è il cuore... il mio cuore".

Nel cuore di Michelle c'è posto per Eros, per Giovanni, per Aurora, Sole e Celeste, per

sua mamma Ineke. Perché ha bisogno di sole, di energia, di bellissime illusioni piuttosto che di cocenti delusioni. Prima di incontrarsi di nuovo, mentre Michelle era alle Eolie, Giovanni era a Berlino, ospite di un evento, e posava per una foto ricordo con Liz Hurley, una delle donne più belle del mondo, ex di Hugh Grant. In Germania la Hunziker è conosciutissima e le sue foto con Giovanni hanno fatto scalpore.

Tutto è iniziato a metà marzo, dopo che il settimanale tedesco Bunte ha pubblicato la foto di un bacio con la mascherina fra Michelle e Giovanni. Poi è stata la volta della fuga a Parigi, con i primi baci. E ora, dopo una prima vacanza ad Alghero, consumatasi poche settimane fa, riecco la showgirl con Angiolini a Poltu Quatu, dove Michelle ha cominciato a postare il panorama dalla sua camera con vista da un resort.

michelle hunziker giovanni angiolini 2

E, vedendo le foto di paesaggi, piatti tipici e "un po' di coccole" come scrive Giovanni, è chiaro che i due fossero insieme e giocassero al gatto con il topo con il gossip. Sempre sui social è arrivato un messaggio sibillino di Tomaso Trussardi. "A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo". Non si capisce se alludesse alla sua ex, alla storia con Angiolini o al video con Ramazzotti, ma magari era solo una coincidenza (di solito si dice così). Michelle, la prossima stagione televisiva, è attesa dal ritorno del suo one woman show Michelle Impossible, dove parla anche della propria vita e dei propri sentimenti. La ragazza nata a Sorengo sognava una vita a colori, ma ha dovuto fare presto i conti con la crisi fra i suoi genitori e le loro continue liti.

eros ramazzotti michelle hunziker bacio

Forse è per questo che, nei legami, Michelle tende a chiudere ai primi scricchiolii, non vuole arrivare al limite delle incomprensioni. Ha sempre sognato la favola, come quella con Eros Ramazzotti, vissuta intensamente, finita, inseguita, rimpianta. E oggi trasformata in un'amicizia profonda. Diverso l'addio con Trussardi. Ma Michelle è una che guarda avanti, che costruisce con entusiasmo, che ha bisogno di ascoltare sempre una musica intonata con il suo carattere.

