LA RICONOSCETE DALLE CHIAPPE CHIARE? – L’ATTRICE SI STA RILASSANDO IN UNA VACANZA A KM ZERO, SUL LITORALE LAZIALE, MA È STRANAMENTE SOLA: IL SUO FAMOSO COMPAGNO LE HA SBOLOGNATO LE FIGLIE ED È RIMASTO A ROMA PER UN CONTRATTEMPO FISICO – LA 36ENNE NON SEMBRA TURBATA DALL’ASSENZA DEL PARTNER, E HA SFOGGIATO IL LATO B SENZA SMAGLIATURE. DI CHI STIAMO PARLANDO?

Estratto dell’articolo di Maria Giuseppina Buonanno per “Oggi”

ROCIO MUNOZ MORALES AL MARE

[…] Rocío Muñoz Morales, tra un impegno e l’altro, ha passato qualche giorno al mare, sul litorale laziale. Quindi vicino a casa, visto che abita a Roma con il compagno, Raoul Bova, e le loro due bambine, Luna, di 8 anni, e Alma, di 5.

Con Rocío non c’era Raoul. L’attore ha avuto un’operazione al ginocchio all’ospedale Gemelli di Roma e per questo non ha potuto neppure partecipare al Magna Graecia Film Festival, che si è tenuto a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto.

Bova ha spiegato in un video che l’intervento era previsto, ma è stato poi necessario anticiparlo. «Avrei voluto fare bagni nel mio mare della Calabria, vedere cose meravigliose. Non sono in una situazione grave. Ho fatto un’operazione per stare meglio, starò meglio», ha detto l’attore. Ed ecco l’attrice spagnola nel ruolo di mamma-sirenetta: scene da una giornata passata tra giochi d’acqua, abbracci e confidenze con la piccola Luna, come si vede in queste pagine, e con Alma.

ROCIO MUNOZ MORALES AL MARE CON LA FIGLIA LUNA E UN'AMICA

Rocío Muñoz Morales sta preparando uno spettacolo teatrale per l’autunno e ha in progetto due nuove fiction. In questo periodo pensa anche al suo terzo libro, un romanzo […] . Rocío sarà anche alla prossima Mostra del cinema di Venezia […] per la rassegna dedicata alle madrine del Festival (lei lo è stata nel 2022). L’attrice è anche su RaiPlay nel documentario Time to change, dove si racconta come, dal 2021, 17 Paesi sono impegnati a conquistare gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. […] Ma ora è ancora tempo di vacanza.

rocio munoz morales ROCIO MUNOZ MORALES rocio munoz morales 34 rocio munoz morales si taglia i capelli per sostenere le proteste in iran 3 rocio munoz morales foto di bacco (3) rocio munoz morales alla prima della scala rocio munoz morales bova rocio munoz morales rocio munoz morales 5 rocio munoz morales raoul bova