LA RICONOSCETE DALLE COSCE TORNITE E IL SEDERE PIZZUTELLO? - HA APPENA PUBBLICATO ALCUNE FOTO CHE HANNO FATTO ARROSSIRE I FOLLOWER PIÙ DI UN PEPERONE CRUSCO: "COMUNQUE IO NON SONO PIÙ LA DONNA DI QUESTE FOTO DI FINE ESTATE. SONO UN'ALTRA ADESSO. PIÙ O MENO FELICE? CHI LO SA. MA ADESSO SONO IO, PRIMA MI CERCAVO, ADESSO MI SONO TROVATA" (MA CHI SEI, UN TOM-TOM?) - DI CHI SI TRATTA?

Da www.today.it

Lingerie in pizzo - super sexy - autoreggenti e velo in testa, sempre nero, per regalare un erotico effetto vedo-non vedo. Così Arisa si mostra su Instagram nell'ultimo post, regalando una serie di scatti bollenti che infiammano i follower. Non è la prima volta, ma fanno sempre chiacchierare.

Nelle foto la cantante gioca con l'obiettivo della camera sprizzando sensualità da tutti i pori, come apprezzano in molti, e dà anche un titolo a questa rassegna hot: "La ragazza di via Pozzillo (nel suo paese in provincia di Potenza, dove ha posato, ndr), in 'Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente'. Sfondo dell'ultima foto lago del Pantano, il mio passeggio da adolescente con la mia best Valeria. Bei tempi, passati".

Il post è anche un'occasione di riflessione per Arisa: "Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un'altra adesso - spiega ai fan - Più o meno felice? Chi lo sa(?). Ma adesso sono io, prima mi cercavo, adesso mi sono trovata. Stavo vicina vicina vicina e non riuscivo a vedermi. C'è voluta una casa piccola, un borgo nuovo, tanta solitudine. Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire 'ci sono anch'io, mi guardi?'. Adesso puoi anche non guardarmi io ci sono lo stesso".

Un pensiero molto introspettivo che si scontra con l'eccentricità di certe foto, ma di questo ne è ben consapevole: "Questa è arte, arte antica in tempi moderni, che usa la tecnica d'attenzione più vecchia del mondo e ci riesce sempre - conclude - Io però proverei anche con altro, per vedere di nascosto l'effetto che fa. Baci grandi e abbracci a tutti"

