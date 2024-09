LA RICONOSCETE DAL CULETTO PERFETTO O DAL PIEDINO BIRICHINO? HA AVUTO UN “FETISH” PER BRIATORE ED E’ RIUSCITA A “UNIRE” TONY EFFE E FEDEZ - DI LEI “FURBIZIO” CORONA HA DETTO: “MENTRE STAVA CON TONY EFFE, FEDEZ LE SCRIVEVA E LEI MI HA RACCONTATO CHE SI 'ECCITAVA'. UN GIORNO LUI LA INVITA NEL VECCHIO STUDIO E SUCCEDE QUELLO CHE PENSATE…” – DI CHI SI TRATTA?

Da novella2000.it

Fabrizio Corona è stato ospite di Gurulandia e ha rivelato la sua versione dei fatti circa il dissing tra Tony Effe e Fedez e cosa ci sarebbe alla base dello scontro tra i due. Secondo il racconto da parte dell’ex re dei paparazzi, tra il rapper milanese e l’influencer Taylor Mega ci sarebbe stata una conoscenza, risalente per la prima volta al 2018/2019 e sarebbero poi rimasti in contatto nel corso degli anni.

Precisiamo fin da subito che quanto raccontato da Corona attualmente non è stato né confermato né smentito dai diretti interessati. Si tratta di una ricostruzione che Fabrizio ha fatto durante la puntata esclusiva del podcast. Stando alle affermazioni di Fabrizio Corona, quanto da lui dichiarato, sarebbe una confidenza che Taylor Mega gli avrebbe fatto. Ecco cosa ha dichiarato:

«Taylor Mega invece stava con Tony, poi hanno avuto un momento di pausa. Fedez scriveva a Taylor mentre stava con Chiara e la Mega stava con Tony. Taylor mi ha detto ‘quando Fedez mi scriveva io mi ecc*tavo’. Un giorno lui la invita nel vecchio studio e succede quello che pensate, mentre lui stava con Chiara».

A seguire Fabrizio Corona ha aggiunto un altro dettaglio su Federico e Taylor: «A cavallo tra il 2018 e il 2019, Fedez è andato con Taylor Mega e rimangono in contatto. Questo è il primo precedente. Chiara l’ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell’ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima».

Questo dunque il lungo discorso fatto da Fabrizio Corona sul rapper e sull’influencer. Precisiamo che si tratta per l’appunto di una sua esclusiva e di una sua ricostruzione dei fatti e non sappiamo se effettivamente le cose si sono verificate in questo modo. Staremo a vedere se i diretti interessati interverranno per spiegare le loro posizioni. Novella2000.it in ogni caso è a disposizione.

IL FLIRT TRA TAYLOR MEGA E FLAVIO BRIATORE

Estratti da gazzetta.it

"È durata pochissimo" ha esordito Taylor Mega, parlando del breve momento di interessamento per Briatore. "Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, e io non volevo neppure che uscisse. Mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Montecarlo. L’ho conosciuto proprio nel Principato". Poi, la spiegazione che si è data: "Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona."

