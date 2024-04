LA RICONOSCETE? - DOPO AVER CONQUISTATO LE CLASSIFICHE MUSICALI, VUOLE SBANCARE AL BOTTEGHINO? LA POPSTAR, CHE NELL'ULTIMO ANNO HA RECITATO IN DUE FILM, È STATA AVVISTATA A MADRID IN COMPAGNIA DI PEDRO ALMODOVAR, JULIANNE MOORE E TILDA SWINTON - LO SCATTO HA FATTO PENSARE A MOLTI CHE POSSA COMPARIRE NEL NUOVO FILM DEL REGISTA SPAGNOLO, ANCHE SE AL MOMENTO NON SEMBRANO ARRIVARE CONFERME - DI CHI SI TRATTA?

Estratto da www.elle.com

julianne moore tilda swinton pedro almodovar e dua lipa

L'abbiamo vista recitare in Barbie di Greta Gerwig e nel blockbuster Argylle, avendo la conferma che Dua Lipa sia sempre più proiettata verso la carriera attoriale. Senza mai mettere da parte la musica, sia chiaro, dato che l'album Radical Optimism è atteso per il 3 maggio. Una nuova testimonianza dell'ascesa verso il mondo della recitazione è la foto di Dua Lipa e Pedro Almodóvar a Madrid, diventata virale nonappena è stata pubblicata sul profilo Instagram del celebre regista. Ma cosa ci fanno Dua Lipa e Pedro Almodóvar insieme?

dua lipa 5

DUA LIPA E PEDRO ALMODÓVAR INSIEME A MADRID

In realtà i due non erano soli, seduti al tavolo del ristorante BiBo dello chef Dani García, Almodóvar e Dua Lipa hanno pranzato insieme a Julianne Moore e Tilda Swinton. Le attrici sono infatti le protagoniste del nuovo film attualmente in lavorazione di Almodóvar, The Room Next Door, che si dà il caso sia anche il suo primo lungometraggio in inglese. […]

dua lipa 7

Il cast è stellare di per sé ma, dopo aver visto la foto incriminata, in molti si sono chiesti se anche Dua Lipa avrà una parte in questa nuova produzione. Sta di fatto che tra la cantante inglese e il regista spagnolo ci sia una grande amicizia, come testimonia lo scatto social che ritrae l'incontro dei due a Madrid, lo scorso gennaio. Che dietro queste visite ci sia l'intenzione di collaborare per un film non si sa […]

