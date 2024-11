LA RICONOSCETE DALLA FOTO FRONTE-RETRO? – È UNA MODELLA DI ORIGINI UMILI CHE SI È RISCATTATA GRAZIE ALLA SUA BELLEZZA: QUEST'ANNO SI È MESSA IN GIOCO IN UN PROGRAMMA TELEVISIVO – FIDANZATISSIMA, HA RACCONTATO PIÙ VOLTE I SUOI SCATTI DI FOLLE GELOSIA NEI CONFRONTI DEL PARTNER. IL SEGRETO DELLA LORO RELAZIONE: “DORMIAMO IN CAMERE SEPARATE PERCHÉ…”

Estratto da www.leggo.it

FEDERICA NARGI

Federica Nargi è pronta a tornare sulla pista di Ballando con le stelle nell'appuntamento del sabato sera con l'obiettivo di conquistare la finale. L'ex velina di Striscia La Notizia è la candidata principale alla vittoria di questa edizione dello show del sabato sera di Rai1, […]

Federica Nargi nasce a Roma il 5 febbraio 1990. Federica trascorre la sua infanzia nel quartiere di Tor Bella Monaca con i genitori Claudio e Concetta, originari della Campania, e studia danza fin da piccola.

All'età di 15 anni inizia a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza approdando, nel 2007, a Miss Italia con la fascia di Miss Roma. In finale si classifica undicesima ma ottiene la fascia speciale "Miss Cotonella", che le offre una grande visibilità. Dopo avere lavorato come modella, Federica Nargi vince le selezioni per diventare una Velina di Striscia la notizia e da quel giorno la sua vita cambia grazie al successo.

federica nargi 2

L'estate del 2008 segna la svolta nella vita professionale di Federica Nargi. La modella, 18 anni appena compiuti, partecipa alle selezioni per le nuove veline e vince nella categoria "More".

Il 22 settembre 2008 esordisce per la prima volta su bancone di Striscia la notizia al fianco della collega, Costanza Caracciolo. Federica rimane a Striscia per quattro anni poi, nel 2012, lascia la squadra di Antonio Ricci e intraprende una nuova carriera televisiva che la porta a partecipare a "Pechino Express" con Costanza Caracciolo nel 2012 e poi al talent culinario "Cuochi e Fiamme Celebrities".

Nel 2013 presenta "Colorado a rotazione" insieme a Paolo Ruffini e Fiammetta Cicogna, alternando il lavoro di modella e testimonial di abbigliamento intimo. L'esperienza nello show comico le fa capire che la conduzione è nelle sue corde così nel 2015 presenta il rotocalco "Premium Magazine" su Mediaset Premium e due anni dopo conduce "Colorado" al fianco di Ruffini e Gianluca Fubelli.

FEDERICA NARGI

Dopo alcune brevi esperienze come attrice in teatro e tv - nel film "Ma tu di che segno 6?" e nella serie "Il bello delle donne... alcuni anni dopo", Federica si cimenta nel ruolo di imitatrice partecipando a "Tale e quale show" nel 2021 e poi torna alla conduzione in "GialappaShow" nel 2023. Dallo stesso anno, Nargi è diventata anche imprenditrice lanciando una sua linea di prodotti di make-up.

Da ben sedici anni Federica Nargi fa coppia fissa con l'ex calciatore Alessandro Matri. Lo sportivo e la velina si conobbero nel 2009 in una discoteca di Milano e da quel momento non si sono più lasciati. Dalla loro relazione sono nate due bambine […]. Nonostante siano legati da tempo Federica e Alessandro non si sono mai sposati. […]

Di recente, ospite di Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera", Federica Nargi ha confessato di non avere mai avuto paura del giudizio altrui. […][

alessandro matri federica nargi

[…] il quartiere dove è cresciuta, Tor Bella Monaca, è stato per anni un motivo di vergogna. []… «Quando sono entrata a far parte di questo mondo mi vergogno di essermi vergognata di dire da dove arrivavo. C'è stato un periodo in cui mi vergognavo, vedevo tutto sbrilluccicante e bello, pensavo che dire: "Vengo da Tor Bella Monaca" mi definisse come persona. Poi ho pensato: "Ma perché devo vergognarmi di dove arrivo? Significa vergognarmi anche della mia famiglia". In realtà non è così. Vado assolutamente fiera ed è per questo che voglio ricordare che non è giusto additare un quartiere solo con fatti di cronache, problematiche».

federica nargi e alessandro matri

Federica Nargi è stata spesso al centro dei gossip per l'amore con Alessandro Matri. Quando si conobbero Federica e Alessandro erano giovanissimi, bellissimi e di successo e la gelosia è stata una parte della loro relazione, almeno all'inizio. «Io sono di una gelosia estrema anche se non me ne dà motivo, in un locale piombai addosso una tizia che si avvicinò a lui, ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso», raccontò Nargi nel 2022 in un'intervista al Corriere, mentre Matri spiegò: «Ora non più, ma controllava a che ora tornavo, con chi uscivo. Faceva scenate».

FEDERICA NARGI

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno due figlie di 5 e 8 anni, la cui gestione è stata definita dai genitori stessi «impegnativa». Nel 2023, ai microfoni del podcast di Diletta Leotta, avevano rivelato di dormire in camere separate proprio per via delle bambine: «Addormentiamo le bambine nelle loro camerette perché non si addormentano da sole», ha spiegato Nargi aggiungendo che, a un certo punto delle notte, «arriva una delle due in camera nostra, solitamente la più grande. E di conseguenza uno dei due passa la notte nell'altra camera». […]

