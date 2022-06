LA RICONOSCETE? - HA FATTO PARTE DI UN DUO POPOLARISSIMO TRA LA FINE DEGLI ANNI '90 E I PRIMI DEL 2000 - HA ROTTO IL SILENZIO DOPO UNA LUNGA ASSENZA DAI SOCIAL: "PUBBLICO UN SORRISO DI QUALCHE ANNO FA. DA QUALCHE MESE NON SORRIDO, SONO GIORNI STRANI E COMPLESSI, SPESSO SUBISCO VIOLENZE SENZA MOTIVO, QUESTO UN PICCOLO MESSAGGIO PER CHIEDERE SE SI PUÒ SMETTERE LA VIOLENZA SU DI ME…"

Simona Marchetti per www.corriere.it

Un appello social che suona come una richiesta d’aiuto o un ammonimento nei confronti di un’altra persona, non meglio identificata. A pubblicarlo sul proprio profilo Instagram - da cui per la verità era sparita dal 20 gennaio scorso - è stata Chiara Iezzi, metà del famoso duo canoro Paola e Chiara.

«Pubblico un sorriso di qualche anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio, Chiara», ha scritto la ragazza e il messaggio, dai toni volutamente criptici e per questo ancor più allarmanti, ha subito messo in allerta i fan.

Ad accompagnare le inquietanti parole è infatti una bella foto della Iezzi sorridente, i capelli sciolti e il viso pulito. Come facilmente prevedibile, il post ha scatenato numerose reazioni e se la sorella Paola le ha risposto con l’emoji della forza e un cuore, l’ex Grande Fratello Filippo Nardi le ha chiesto invece di spiegarsi meglio. Cosa che però Chiara non ha voluto per ora fare, limitandosi a ringraziare i follower per il sostegno ricevuto («Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi. Vi voglio tanto bene», ha scritto infatti sotto i commenti).

Dopo essersi messe in luce come coriste degli 883, nel 1997 le sorelle Iezzi hanno vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano «Amici come prima», diventando una delle novità più interessanti della scena pop italiana, con circa cinque milioni di dischi venduti in carriera. Una volta ufficializzato lo scioglimento del duo nel 2013, le due sorelle hanno preso strade diverse: Paola è rimasta nel mondo della musica, mentre Chiara ha studiato per diventare attrice.

