Negli anni successivi a «Non è la Rai» Ambra si è impegnata su diversi fronti, dal canto alla conduzione radiofonica (non solo televisiva quindi), per poi approdare alla recitazione prima in teatro poi al cinema: nel 2006 è stata scelta da Ferzan Özpetek per «Saturno contro» e da allora ha interpretato numerose pellicole. L'ultima è uscita nel 2020: «Per tutta la vita», di Paolo Costella.

Chiusa l'esperienza con «Non è la Rai» per Miriana si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo, da «Striscia la Notizia» alla «Ruota della Fortuna» fino alla «Corrida». Nei primi anni Duemila si è progressivamente allontanata dalla televisione, ritornando occasionalmente come concorrente di reality e opinionista. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato «La donna bonsai» e tra pochi giorni entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso della sua carriera Antonella ha potuto lavorare con i grandi della televisione come Mike Bongiorno («La ruota della fortuna») e Raimondo Vianello («Pressing»). In seguito ha iniziato a dedicarsi al teatro, pur portando avanti gli impegni televisivi («Isola dei Famosi», «Pechino Express», «Tale e quale show»). Nel 2020 è stata opinionista del «Grande Fratello Vip» e presto sarà co-conduttrice di «Scherzi a parte».

Nel 2012 Laura è tra le conduttrici reclutate per il lancio della rete Vero Capri mentre nel 2015 torna in Rai grazie a «Tale e quale show». L'anno successivo partecipa al «Grande Fratello Vip» e nel 2018, a 45 anni, diventa mamma per la prima volta.

Dopo aver condiviso come velina il bancone di «Striscia la Notizia» in coppia con un'altra ex ragazza di «Non è la Rai» (Cristina Quaranta) e aver partecipato a diversi programmi televisivi («Candid Angels», «L'Isola dei Famosi») a partire dai primi anni Duemila e in seguito alla nascita dei suoi due figli (avuti dal marito, l'ex calciatore Fabio Bazzani) Alessia Merz ha deciso di allontanarsi progressivamente dal mondo dello spettacolo.

Scoperta da Gianni Boncompagni prima di «Non è la Rai» Cristina Quaranta ha partecipato a due edizioni di «Domenica In». Al termine dell'esperienza sul bancone di «Striscia» ha affiancato Alberto Brandi a «Guida al Campionato» e nel 2005 è sbarcata all'«Isola dei Famosi». Oggi, dopo un'esperienza come conduttrice televisiva per PokerItalia 24, si dedica alla famiglia e gestisce un negozio di tendaggi a Milano.

La cantante di «Non è la Rai» Pamela Petrarolo, soprannominata The Voice, si vede ancora in tv come ospite. Ha dovuto sopportare per anni il costante confronto con Ambra, ne ha riparlato anche qualche mese fa nel salotto di Caterina Balivo: «Io sono perseguitata dal paragone con Ambra, ma lei è lei e io sono io. Le auguro il meglio ma a un certo punto questa storia del paragone è diventata snervante. Perché non credo che ad Ambra facciano le stesse domande che fanno a me su di lei. Il paragone diventa anche pesante, alla lunga. Abbiamo condiviso tanto, io e lei. Dovermi anche giustificare su qualcosa che non c’è, non esiste, è pesante». A fine 2020 è nata la sua terza figlia, Futura.

Ilaria Galassi, che oggi aiuta il marito nel suo centro estetico, è tornata in tv all'inizio dell'anno, ospite di «Vieni da Me», per raccontare la sua seconda vita: a 24 anni è stata colpita da aneurisma cerebrale e, dopo una lunga riabilitazione, ha cambiato completamente vita, rimanendo lontana dal piccolo schermo.

Velina, letterina di «Passaparola» e non solo: nel corso della sua carriera Alessia Mancini - che ha sposato Flavio Montrucchio, ex vincitore del Grande Fratello 2 e attore, da cui ha avuto due figli - ha partecipato a numerosi programmi televisivi. Tra i suoi impegni più recenti nel 2018 è sbarcata sull'«L'Isola dei Famosi 13» e l'anno successivo ha condotto su TV8 «In salotto». Si è anche reinventata come wedding planner.

Antonella Mosetti, inseparabile da Ilaria Galassi a «Non è la Rai», ha ottenuto una grandissima popolarità alla fine del programma: il suo matrimonio con Alessandro Nuccitelli è stato trasmesso in tv come fosse uno spin off. Subito dopo ha iniziato a lavorare come conduttrice e opinionista. Nell'autunno del 2016 ha partecipato in coppia con la figlia Asia alla prima edizione del «Grande Fratello Vip».

Yvonne Sciò. La modella e attrice rimase nel cast solo per pochi mesi: «Non mi sono mai pentita di aver lasciato Non è la Rai - ha raccontato intervistata da Caterina Balivo - anche perché allora avevo un contratto di pochi mesi e poi sono andata negli USA a fare un film con un grandissimo e strepitoso attore italiano, Marcello Mastroianni. Poi quella con Non è la Rai è stata una bellissima esperienza, mi ricordano per quello. Forse avrei dovuto rimanere più tempo». È tornata agli onori delle cronache nel 2005 per una litigata furibonda con la top model Naomi Campbell. Nel 2018 è uscito il documentario «Seven Women» (attualmente visibile su RaiPlay), di cui ha curato la regia.

