AMBRA ANGIOLINI

L'estate 2022 è entrata nel vivo e le star sui social si sfidano a colpi di Stories realizzate in location da sogno. Nelle ultime ore è stato il turno di Ambra Angiolini che, complice un impegno lavorativo, si è trasferita per qualche giorno nel Circeo, per la precisione nel b&b Isola di Eea.

Ora che ha portato l'esperienza al termine ha condiviso alcuni dei ricordi più belli su Instagram, approfittandone per rivelare anche il suo look da mare.

Tra viso al naturale, capelli spettinati e micro bikini con l'underboob a vista, l'ex ragazza di Non è la Rai ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza.

La foto di Ambra Angiolini al naturale

Ambra Angiolini è stata per qualche giorno al Circeo per un impegno professionale e a dimostrarlo è il post che di recente ha condiviso sui social, dove ha ringraziato tutto il suo staff, dalla make-up artist alla stylist, fino ad arrivare al parrucchiere.

Nella didascalia ha scritto: "Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Grazie", a prova del fatto che l'esperienza è stata meravigliosa. Quale migliore occasione di questa per mostrarsi in versione wild? Ha detto addio a trucco e parrucco impeccabile e si è immortalata con capelli spettinati e viso quasi completamente struccato, dimostrando di essere meravigliosa anche al naturale.

Ambra Angiolini segue il trend dei micro bikini

Se per l'esperienza a X-Factor Ambra aveva spaziato tra look anni '90 e tutine micro, nel backstage aveva lasciato libero sfogo alla sua sensualità posando in intimo. Ora è tornata a stupire ma questa volta in bikini.

Al mare ha infatti indossato un micro due pezzi a stampa floreale, un modello con tanga a vita bassa coi laccetti laterali e reggiseno a triangolo, un modello che lascia l'underboob in vista. In quanti direbbero che la ex ragazza di Non è la Rai ha superato i 40 anni? A quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza e continua a fare invidia anche alle 20enni.

