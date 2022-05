LO RICONOSCETE? MENTRE SUO FRATELLO DA SOAP SARA’ OSPITE DELLA CONVENTION DI FORZA ITALIA, LUI GIRA ALLA LARGO DALLA POLITICA – IN QUESTI GIORNI E’ A ROMA CON IL SUO CAPPELLONE E TRA UNA PUNTATINA AGLI INTERNAZIONALI E UN PRANZO IN CENTRO CONFESSA: “IO RESTO UN ATTORE, NON MI LASCIO COINVOLGERE DALLA POLITICA. VOGLIO SOLO CHE CI SIA …”

clayton norcross

Ri-Thorne al futuro. Mentre Ridge, al secolo Ron Moss, con le sue tinte di capelli improbabili sarà ospite della convention di Forza Italia, il suo fratello da soap Clayton Norcross, l’indimenticabile Thorne di Beautiful, gira alla larga dalla politica. In questi giorni è a Roma. Tra una puntatina agli Internazionali e un pranzo in centro confessa a Dagospia: “Io resto un attore, non mi lascio coinvolgere dalla politica. Voglio solo che ci sia pace e amore…”

CLAYTON NORCROSS

Da https://www.ilmattino.it

RIDGE RONN MOSS

«Ho 67 anni ma mi sento sento 20 anni più giovane perché sono vegano, mangio e dormo bene. La gioventù è molto mentale». Con una certa ritrosia Clayton Norcross, l’indimenticabile Thorne di Beautiful, confessa la sua età a Silvia Toffanin in un’intervista a Verissimo il talk show di Canale 5. L’attore diventato noto per aver interpretato nella soap opera Beautiful è in Italia per la 32ma volta. La prima fu a Milano come modello, carriera che poi lo ha traghettato nel cast della storica soap opera.

ron moss 9

Ma guai a chiamarlo Thorne. «Preferisco che venga usato il mio nome Clayton ma è abbastanza comune che la gente mi chiami Thorne, in fondo è un tipo di complimento perché vuol dire che dopo tanti anni si ricordano di me». Dopo tre anni e 628 puntate Clayton ha lasciato il cast di Beautiful per proseguire la sua carriera nel cinema. «Perché il fenomeno delle soap opera è pericoloso: è un bel trampolino di lancio ma ti può ingabbiare in un personaggio se vuoi fare altre cose. La mia decisione non è stata facile ma ho preferito fare altre scelte» ha spiegato Norcross.

ron moss 7 ron moss 8 ron moss 6

clayton norcross clayton norcross beautiful ridge e brooke clayton norcross clayton norcross Clayton Norcross clayton norcross