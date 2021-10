21 ott 2021 14:00

LA RICONOSCETE? – LA “DIRTY GIRL” È TORNATA A FAR INFOIARE I PIPPAROLI CON UNO SCATTO DA STURBO SU INSTAGRAM: LA "RAGAZZACCIA DEL ROCK", COME SI AUTODEFINISCE, POSA CON UN PAIO DI MUTANDE TRASPARENTI DI GUCCI, MOSTRANDO IL LATO B IN PRIMO PIANO – E IN UN NUOVO VIDEO FA BALLARE DELLE PROTESI CON DEI MEGA CAPEZZOLI…