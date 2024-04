LA RICONOSCETE DALLE NOCI DI COCCO? - LA BOMBASTICA INFLUENCER E' RIMASTA BLOCCATA ALL'AEROPORTO DI DUBAI A CAUSA DELLE PIOGGE TORRENZIALI CHE HANNO COLPITO GLI EMIRATI ARABI UNITI: "LA SITUAZIONE NON È BELLISSIMA. CI SONO BIMBI E ANZIANI DA 48 ORE BLOCCATI QUI, SEMBRA UN INCUBO E SONO TUTTI INCAZZATI" - ALLA FINE, DOPO UNA LUNGA ATTESA, È RIUSCITA A RIENTRARE A MILANO - DI CHI SI TRATTA?

Antonella Fiordelisi è bloccata all'aeroporto di Dubai. Le piogge torrenziali stanno paralizzando la città dove l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto scalo dopo un viaggio in Sri Lanka. "Non si capisce nulla in questo aeroporto. E se non c'è più l'aereo per Milano che faccio? Pechino Express per me continua", ha scritto sui social network la 26enn[…]. "Tutti i voli cancellati, sono ufficialmente bloccata", ha aggiunto. E poi ancora: "Fiumi d'acqua all'aeroporto e anche difficoltà per uscire da qui".

Antonella Fiordelisi ha poi fornito un ultimo aggiornamento su X: "La situazione non è bellissima. Ci sono persone anziane, bambini che sono da 48 ore bloccate qui, sembra un incubo e se sono tutti inc****i hanno ragione: ci state facendo sbattere avanti e dietro senza alcun motivo. Ci avete fatto salire sull'aereo, un'ora fermi per poi dirci l'aereo non può partire in queste condizioni". […]

