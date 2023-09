LO RICONOSCETE DAL PISELLONICO PROFILO? IL SUO PACCO RIVALEGGIA CON QUELLO BEN PIU’ VOLUMINOSO DI NUREYEV. “CHI” L’HA PIZZICATO IN COMPAGNIA DEL SUO COMPAGNO DESIGNER AL LARGO DI CAPRI DOVE HA “SVACCANZATO” TRA UNA VISITA ALLE ISOLE LI GALLI E UN PRANZO A NERANO - “IL MIO PRIVATO E? PRIVATO, COME QUELLO DI CHIUNQUE ALTRO, E NON CREDO SERVANO PAROLE IN PIU?” – DI CHI SI TRATTA?

Estratto da il Messaggero

ROBERTO BOLLE 1

Ancora insieme. Inseparabili. Roberto Bolle e Daniel Lee non si sono più lasciati da Venezia. La prima paparazzata di Chi fu in Laguna per un altro weekend romantico tra l'etoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York e il designer britannico, direttore creativo di Burberry. Una storia che continua, va avanti almeno dall'estate del 2020.

A luglio, sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, li sorprese per le strade di Taormina, prima della serata Bolle and Friends. Adesso gli obiettivi del bravo e fortunato paparazzo li ha beccati al largo di Capri.

Secondo i bene informati Bolle e Daniel hanno trascorso sull’isola un weekend lungo, ospiti in una villa di amici.

NUREYEV

Per la precisione sarebbero arrivati venerdi pomeriggio e ripartiti lunedi mattina, direzione ognuno per casa propria.

Chi racconta anche qualche particolare del loro soggiorno: «Sabato hanno fatto una lunga passeggiata, con una tappa in centro per un po’ di shopping, e hanno percorso la strada che porta ad Anacapri, il monte Solaro. La domenica mattina alcuni amici sono andati a prenderli in barca, da Napoli, e li hanno portati a visitare le isole Li Galli, la Mortella, prima di andare a pranzo, tutti insieme, allo Scoglio di Nerano».

L'amore prosegue a gonfie vele

Le foto, sull'ultimo numero di Chi, mostra finalmente un Bolle rilassato e molto espansivo nei confronti di Daniel, molto più sulle sue ma prontissimo a riprenderlo mentre balla, mentre di tutta divinamente in acqua...

roberto bolle daniel lee

(...) «Il mio privato e privato, come quello di chiunque altro, e non credo servano parole in piu. Ho sempre parlato con la danza e non sento di dover dire altro o fare chissa quale rivelazione». Chissà se ora la penserà diversamente...

59 roberto bolle roberto bolle prima della scala 2022 roberto bolle ROBERTO BOLLE