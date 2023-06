LA RICONOSCETE DALLA POSA PLASTICA? – NON È PIÙ NEL FIORE DEI SUOI ANNI, MA DÀ ANCORA FILO DA TORCERE ALLE “COLLEGHE” PIÙ GIOVANI DI LEI: È DIVENTATA FAMOSA ANCORA RAGAZZINA, CONQUISTANDO IL CUORE (E NON SOLO) DEGLI AMERICANI, E POI DI TUTTO IL MONDO – HA RITROVATO LA MEMORIA E HA RACCONTATO DI ESSERE STATA VIOLENTATA, SENZA PERÒ FARE NOMI

DAGONEWS

BROOKE SHIELDS - PRETTY BABY

Ha appena compiuto 58 anni (il 31 maggio) ma dà ancora filo da torcere alle modelle ventenni, bone sì, ma solo a piallarsi con i filtri Instagram: stiamo parlando di Brooke Shields, attrice, modella, diva, e pure documentarista (è uscito da pochi mesi, su Disney+, “Pretty Baby”, che racconta la sua storia).

Come ricorda il “Daily Star”, “Brooke è apparsa sulla copertina di Vogue quando aveva solo 14 anni e ha conquistato i cuori degli americani con il suo splendido aspetto e il suo sorriso smagliante. È diventata famosa per i suoi servizi di moda sfacciati e provocatori, tra cui una controversa campagna di Calvin Klein che ha contribuito a catapultare la carriera dello stilista e dell'attrice. Ha continuato a fare la modella fino alla tarda adolescenza, per poi assumere una serie di ruoli in film drammatici come Laguna blu e Amore senza fine”. E ancora oggi, posa in bikini, con un fisico invidiabile, per “Skims”. Auguri!

BROOKE SHIELDS PER SKIMS

ECCONE UN'ALTRA CHE RITROVA LA MEMORIA DOPO 40 ANNI – L’ATTRICE BROOKE SHIELDS RIVELA DI ESSERE STATA VIOLENTATA ALL’INIZIO DELLA PROPRIA CARRIERA, SENZA FARE IL NOME DEL MOLESTATORE – SAREBBE ACCADUTO QUANDO AVEVA UNA VENTINA D’ANNI: L’UOMO LA CONOSCEVA E L’AVREBBE INVITATA IN HOTEL CON LA SCUSA DI UN CASTING. POI È ANDATO IN BAGNO ED È TORNATO NUDO: “NON HO POSTO MOLTO RESISTENZA, SONO RIMASTA CONGELATA” - NEL DOCU-FILM DI PROSSIMA USCITA RACCONTA COME È STATA SESSUALIZZATA SIN DA QUANDO ERA UNA BAMBINA: MA PERCHÉ SI È SVEGLIATA SOLO ORA?

BROOKE SHIELDS

