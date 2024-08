RICONOSCETE QUEST’AUDACE BIONDONA DALLE COSCE MUSCOLOSE? – NON È UNA SOUBRETTE, ANCHE SE VORREBBE TANTO DIVENTARLO. DI RECENTE HA RISCOPERTO LA SUA FEMMINILITA' E DOPO TANTO GIROVAGARE AVREBBE TROVATO FINALMENTE L’AMORE: “SPERO CHE IL MIO FIDANZATO MI CHIEDA DI SPOSARLO. ABBIAMO GIÀ PROGRAMMATO DI AVERE ALMENO DUE FIGLI…” (ALTRO CHE IMANE KHELIF: CHIEDETE IL TEST DEI CROMOSOMI)

Estratto dell’articolo di Dajana Mrruku per www.leggo.it

Giacomo Urtis è di nuovo innamorato. Il chirurgo dei vip ha presentato da qualche tempo il suo nuovo alter ego, Genny Urtis, che riporta alla luce il suo lato più femminile, soprattutto dopo aver ritrovato l'amore e la voglia di diventare mamma: «Spero che il mio fidanzato mi chieda presto di sposarlo. Intanto abbiamo già programmato di avere almeno due figli, il prossimo anno, con l’utero in affitto», ha rivelato in un'intervista ad Adnkronos.

Il chirurgo dei vip durante l'intervista a MTV Cribs ha raccontato la sua vita nell'ultimo periodo, tra amore, voglia di maternità e... «sgambetti» ad una sua amica. «Da qualche mese sono super innamorata» - spiega Giacomo Urtis […] - «Serata in discoteca o karaoke in casa? Prima era la seratona nei locali e adesso che sono fidanzata, sto chiusa in casa […].

[…] Tra le varie curiosità, ha anche raccontato che sarebbe in grado di fare qualsiasi cosa per conquistare un uomo: «Una volta sono stata cattiva per una cosa che ho fatto ad una mia amica. Le ho dato un consiglio falso sul suo fidanzato. Li ho fatti lasciare perché il fidanzato piaceva a me e mi ci sono fidanzata io […]». Chi siano i protagonisti del triangolo resta un mistero - almeno per il momento

