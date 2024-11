LA RICONOSCETE QUESTA BELLA CAVALLONA? HA 28 ANNI, È APPASSIONATA DI EQUITAZIONE E SI È DA POCO TRASFERITA IN TEXAS PER AMORE - IL 2024 È STATO UN ANNO RICCO DAL PUNTO DI VISTA PROFESSIONALE E SENTIMENTALE ANCHE SE LEI NON HA MAI FATTO SEGRETO DEI SUOI GUAI: E’ SOGGETTA A DEPRESSIONE E AFFETTA DALLA MALATTIA DI LYME…

Solo 28 anni, di cui dieci nel fashion. Isabella Khair Hadid, per tutti semplicemente Bella, insieme alla sorella maggiore Gigi è riuscita a conquistarsi un posto nella schiera delle top model più quotate al mondo. Alla settimana della moda di Parigi, è tornata su diverse passerelle: l’immagine più indimenticabile è però quella in cui ha vestito i panni maschili di Yves Saint Laurent (occhiali iconici inclusi) alla sfilata della griffe oggi condotta da Anthony Vaccarello.

Per Bella Hadid, i défilé non sono più un’attività a tempo pieno. La modella americana prende spesso delle pause per motivi molteplici, in primis attinenti alla sfera personale. Nonostante un’apparenza radiosa e una vita che potrebbe sembrare “perfetta” Bella non ha mai fatto segreto dei suoi problemi di salute mentale e fisica, soggetta a depressione e affetta dalla malattia di Lyme come la mamma Yolanda. Su questi aspetti, la celebrity ha da tempo un dialogo aperto con i suoi followers.

Dal punto di vista professionale, nel 2024, Bella Hadid ha lanciato il suo beauty brand Orebella: fondato sul potere dell’alchimia, propone olii per il corpo ed essenze profumate. Il business si aggiunge ad un’altra linea firmata dalla più giovane Hadid, le bevande elisir di benessere Kin Euphorics.

Per alcuni suonerà una notizia nuova, ma la love story tra Bella Hadid e la star del rodeo Adan Banuelos è iniziata circa un anno fa. La top model ha tra le sue più grandi passioni l’equitazione, un punto in comune forte con il partner che è un professionista del settore e le fa anche da coach, visto che detiene dei titoli di campione nelle corse con i cavalli.

Banuelos vive in Texas, dove sembrerebbe si sia trasferita anche Bella che al suo fianco appare più serena. Non è raro avvistarli insieme, anche per le strade, con un cappello da cowboy (Bella Hadid, dopo Beyoncé, è stata la maggiore fautrice del texascore, il revival della tendenza country di quest’anno). 35 anni, origini messicane, Adan Banuelos era già presente al 27esimo compleanno della fidanzata: siamo certi che stavolta si mostreranno ancora più innamorati. Prima del cowboy Adan, Bella era stata legata all’art director Marc Kalman, tra il 2021 e il 2023.

